Flávio Bolsonaro cai para 49,58% e sai dos 50% dos votos com 64,81% das urnas apuradas

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Candidato do PL soma mais de 37,5 milhões de votos contra 32 milhões de Lula; escritor Augusto Cury aparece em terceiro, com 2,97%

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Com 64,81% das seções eleitorais totalizadas em todo o território nacional, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) deixou a marca de 50% dos votos válidos e aparece agora com 49,58% na disputa pela Presidência da República. A nova parcial foi divulgada pela Justiça Eleitoral às 19h06 deste domingo (4).

Flávio Bolsonaro soma 37.566.895 votos nominais e permanece na liderança da corrida presidencial. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na segunda colocação, com 42,25% dos votos válidos e 32.007.853 votos. A diferença entre os dois candidatos é de 5.559.042 votos nesta parcial.

A nova atualização mostra uma redução na vantagem percentual de Flávio em relação às parciais anteriores. À medida que mais seções são totalizadas, o candidato do PL passou de 51,07% na primeira parcial considerada para 49,58%, ficando abaixo da metade dos votos válidos.

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Na terceira colocação está o escritor Augusto Cury (Avante), com 2,97% dos votos válidos, totalizando 2.247.926 votos. Ele é seguido por Ronaldo Caiado (PSD), que registra 2,34%, com 1.774.893 votos, e Renan Santos (Missão), também com 2,34%, somando 1.772.742 votos.

Entre os demais candidatos, Zema (Novo) aparece com 0,29% dos votos válidos, com 220.598 votos. Samara (UP) registra 0,11%, com 80.928 votos.

Hertz Dias (PSTU) e Clariana Barão (DC) aparecem com 0,04% cada. Hertz soma 28.466 votos, enquanto Clariana contabiliza 26.802.

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Na sequência estão Edmilson Costa (PCB), com 0,02% e 14.415 votos; Veterinário Wilson Grassi (Democrata), com 0,01% e 11.041 votos; e Rui Costa Pimenta (PCO), também com 0,01%, com 10.267 votos.

Dados da apuração

Até a atualização das 19h06, foram totalizadas 323.539 das 499.248 seções eleitorais existentes no país, o equivalente a 64,81% do total.

O eleitorado apto nas seções já totalizadas é de 100.399.470 pessoas. Desse universo, 79.394.660 eleitores compareceram às urnas, correspondendo a 79,08% de comparecimento.

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A abstenção é de 20,92%, com 21.004.387 eleitores que não compareceram às urnas.

Entre os votos registrados, 75.762.826 são válidos, o equivalente a 95,43% do total. Foram contabilizados ainda 2.201.540 votos nulos, correspondentes a 2,77%, e 1.430.294 votos em branco, equivalentes a 1,80%.

A apuração continua em todo o país. Com novas seções sendo totalizadas, os percentuais dos candidatos podem sofrer alterações ao longo da noite.