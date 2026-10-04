Filipe Barros e Deltan Dallagnol são eleitos senadores no Paraná

Candidatos do Partido Liberal e do Partido Novo asseguram as cadeiras em disputa ao somarem, juntos, mais de 6 milhões de votos

Com 99,17% das seções eleitorais apuradas no Paraná, os candidatos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) estão eleitos para representar o estado no Senado Federal. De acordo com os dados divulgados pela Justiça Eleitoral, Filipe Barros liderou a contagem com 27,31% dos votos válidos, somando 3.127.821 votos confirmações nas urnas, enquanto Deltan Dallagnol assegurou a segunda vaga em disputa ao atingir 25,19% da preferência do eleitorado, o equivalente a 2.885.230 votos.



Na terceira colocação do pleito para a Câmara Alta apareceu o candidato Alexandre Curi (Republicanos), que contabilizou 16,78% da preferência estadual, totalizando 1.921.748 votos. O segundo pelotão da apuração é formado pelos dois representantes do Partido dos Trabalhadores: Gleisi ocupou o quarto lugar com 13,33% (1.527.405 votos), seguida por Dr Rosinha na quinta posição, registrando 10,00% da preferência dos eleitores, com 1.145.186 votos.

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A lista com os demais concorrentes ao Senado no estado mostrou Cristina Graeml (PSD) na sexta posição com 6,37% dos votos válidos (729.772 votos), acompanhada por Karen Guerreiro (Missão), em sétimo com 0,81% (92.741), e Joaquim do MLB (UP), na oitava colocação com 0,13% (15.412 votos). O grupo é completado por Marcelo Marcelino (PCO), que registra 0,08% da votação parcial, acumulando 9.134 votos.