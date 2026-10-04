Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
SENADO NO PARANÁ

Filipe Barros e Deltan Dallagnol são eleitos senadores no Paraná

Candidatos do Partido Liberal e do Partido Novo asseguram as cadeiras em disputa ao somarem, juntos, mais de 6 milhões de votos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Filipe Barros e Deltan Dallagnol são eleitos senadores no Paraná
Autor Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) estão eleitos para representar o Paraná no Senado Federal - Foto: Divulgação

Com 99,17% das seções eleitorais apuradas no Paraná, os candidatos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) estão eleitos para representar o estado no Senado Federal. De acordo com os dados divulgados pela Justiça Eleitoral, Filipe Barros liderou a contagem com 27,31% dos votos válidos, somando 3.127.821 votos confirmações nas urnas, enquanto Deltan Dallagnol assegurou a segunda vaga em disputa ao atingir 25,19% da preferência do eleitorado, o equivalente a 2.885.230 votos.

Na terceira colocação do pleito para a Câmara Alta apareceu o candidato Alexandre Curi (Republicanos), que contabilizou 16,78% da preferência estadual, totalizando 1.921.748 votos. O segundo pelotão da apuração é formado pelos dois representantes do Partido dos Trabalhadores: Gleisi ocupou o quarto lugar com 13,33% (1.527.405 votos), seguida por Dr Rosinha na quinta posição, registrando 10,00% da preferência dos eleitores, com 1.145.186 votos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A lista com os demais concorrentes ao Senado no estado mostrou Cristina Graeml (PSD) na sexta posição com 6,37% dos votos válidos (729.772 votos), acompanhada por Karen Guerreiro (Missão), em sétimo com 0,81% (92.741), e Joaquim do MLB (UP), na oitava colocação com 0,13% (15.412 votos). O grupo é completado por Marcelo Marcelino (PCO), que registra 0,08% da votação parcial, acumulando 9.134 votos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DELTAN DALLAGNOL eleições 2026 Filipe Barros paraná senadores
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV