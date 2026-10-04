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ELEIÇÕES 2026

Filipe Barros e Deltan Dallagnol lideram disputa pelas duas vagas no Senado no PR

Candidatos do PL e do Novo concentram a maioria dos votos válidos nesta fase inicial da apuração

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Filipe Barros e Deltan Dallagnol lideram disputa pelas duas vagas no Senado no PR
Autor Foto: Divulgação

Com 82,42% das seções eleitorais totalizadas, os candidatos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) seguem na liderança pela disputa das duas vagas em jogo nestas eleições, de acordo com a última atualização da Justiça Eleitoral, divulgada às 18h39 deste domingo (4). O candidato do Partido Liberal aparece com 27,39% dos votos válidos, somando 2.606.063 votos, seguido pelo representante do Partido Novo, que registra 25,46%, o equivalente a 2.422.339 votos.

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Como o eleitor tem o direito de escolher dois nomes neste pleito, a votação já contabiliza 11.223.952 votos nas seções processadas até o momento. Ao todo, 22.370 das 27.142 seções eleitorais do Paraná já foram totalizadas.

No segundo pelotão da corrida eleitoral, o candidato Alexandre Curi (Republicanos) ocupa a terceira colocação, com 16,47% dos votos válidos, o equivalente a 1.566.574 votos. Na sequência aparecem os dois candidatos do Partido dos Trabalhadores. Gleisi está em quarto lugar, com 13,26% (1.261.823 votos), seguida por Dr. Rosinha, que marca 10,06% (956.905 votos).

Mais atrás no painel de totalização estão Cristina Graeml (PSD), com 6,31% dos votos válidos, somando 600.745 votos, e Karen Guerreiro (Missão), com 0,82% (78.470 votos). Completam a lista Joaquim do MLB (UP), que registra 0,14% (13.187 votos), e Marcelo Marcelino (PCO), com 0,08% (7.831 votos), cujos votos aparecem na condição de anulados sub judice.

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O balanço das autoridades também detalha o comportamento do eleitorado nas urnas processadas até o momento. Entre os 7.064.260 eleitores aptos nas seções já totalizadas, 5.611.976 compareceram para votar, o que representa 79,44% do eleitorado. A abstenção está em 20,56%, correspondendo a 1.452.284 eleitores que não compareceram aos locais de votação.

Do total de votos contabilizados, 9.506.106 são válidos, o equivalente a 84,76%. Os votos em branco somam 858.929, correspondendo a 7,65%, enquanto os votos nulos chegam a 851.086, ou 7,58%. Há ainda 7.831 votos classificados como anulados sub judice.

A diferença entre Filipe Barros e Deltan Dallagnol é de 183.724 votos. Já Alexandre Curi, terceiro colocado, está 855.765 votos atrás de Dallagnol e permanece fora da faixa das duas vagas em disputa neste momento.

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A apuração segue em andamento em todo o Paraná, e os números continuam sujeitos a alterações à medida que novas seções eleitorais são totalizadas pela Justiça Eleitoral.

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