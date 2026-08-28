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Ex-prefeito de Doutor Camargo busca mandato na Câmara Federal

Edilen Henrique Xavier (PL), conhecido como Mineiro, afirma que pretende defender os evangélicos no Congresso

Escrito por Da Redação
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O ex-prefeito de Doutor Camargo, Edilen Henrique Xavier (PL), conhecido como Mineiro, é candidato a deputado federal e aposta em sua experiência no Executivo municipal para conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados. Em entrevista ao Grupo Tribuna, em Apucarana, ele destacou que sua principal motivação é preencher uma lacuna de representatividade dos evangélicos e lutar por uma melhor distribuição de recursos para as cidades do interior.

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Ele diz que a ausência de políticos evangélicos eleitos pela região Norte e Noroeste do Paraná motivou sua candidatura. Ele argumenta que o segmento precisa de uma voz ativa no Congresso Nacional.

"Na nossa região, contando aqui também com Apucarana, Londrina, Maringá, região de Paranavaí, Campo Mourão e Umuarama, não tem nenhum representante evangélico. Eu sou da Assembleia de Deus, e eu vi que tem um vácuo que ninguém representa os evangélicos. Então, eu coloquei meu nome à disposição."

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Ex-prefeito de Doutor Camargo busca mandato na Câmara Federal
AutorEx-prefeito de Doutor Camargo, Edilen Henrique Xavier (PL), conhecido como Mineiro - Foto: TNOnline


Com a bagagem de dois mandatos em Doutor Camargo (2017-2024), Mineiro aponta a dependência das pequenas cidades em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e defende uma reforma na distribuição dos impostos arrecadados no país.

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"Sabemos que cidades menores, abaixo de 30 mil habitantes, têm muita dificuldade financeira e econômica. Elas dependem muito do governo federal. Não é justo o governo federal ficar com essa fatia toda e distribuir pouco para o município. Hoje é 7% só para as cidades, o que é muito pouco. Teria que ser, no mínimo, 15%."

O candidato estruturou suas propostas legislativas em áreas vitais, baseadas nos gargalos que enfrentou como gestor público, como falta rde recursos para saúde. "Hoje, os municípios não têm a responsabilidade de alta complexidade e acabam assumindo esse compromisso. Precisa tirar o dinheiro do caixa do município para atender em uma área que o governo federal e o governo estadual é responsável", afirma.

Filiado ao Partido Liberal (PL), o candidato reforçou seu alinhamento com as pautas conservadoras e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando a defesa de valores como pátria, família e liberdade, além de ressaltar o saldo positivo de repasses federais aos municípios durante a última gestão presidencial.

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CÂMARA DOS DEPUTADOS Edilen Henrique Xavier eleições 2026 Partido Liberal política Paraná representatividade evangélica
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