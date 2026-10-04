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POLÍTICA

Ex-governadores Requião e Beto Richa ficam de fora da Câmara dos Deputados

Mesmo com histórico de mandatos no Palácio Iguaçu, candidatos do PDT e do PSDB não atingiram o volume de votos necessário

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ex-governadores Requião e Beto Richa ficam de fora da Câmara dos Deputados
Autor Roberto Requião e Beto Richa - Foto: Reprodução

Os ex-governadores do Paraná Roberto Requião (PDT) e Beto Richa (PSDB) não conseguiram se eleger para a Câmara dos Deputados. A despeito de figurarem entre as lideranças mais tradicionais e conhecidas da política estadual, o volume de votos recebido nas urnas e os arranjos partidários não foram suficientes para assegurar a conquista de uma vaga em Brasília.

-LEIA MAIS: Sergio Moro vence no primeiro turno e é eleito governador do Paraná

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Candidato pelo PDT sob o número 1212, Requião alcançou a marca de 79 mil votos no pleito. Já Richa, que concorreu pelo PSDB com o número 4545, registrou 58 mil votos. O somatório das votações individuais somado ao desempenho das respectivas legendas impediu que os dois ex-chefes do Executivo estadual atingissem a pontuação exigida pelo cálculo proporcional.

A apuração confirma um momento de inflexão na trajetória das duas lideranças. Roberto Requião governou o Paraná em três ocasiões — entre 1991 e 1994, de 2003 a 2006 e no período de 2007 a 2010 —, além de ter atuado como senador e prefeito de Curitiba. Na mesma eleição, seu filho, Requião Filho (PDT), disputou o governo do Estado e encerrou a corrida na terceira colocação.

Beto Richa esteve à frente do governo paranaense por dois mandatos consecutivos, de 2011 a 2018, após também ter exercido o mandato de prefeito da capital. Sua trajetória política recente, no entanto, acabou diretamente impactada por desdobramentos judiciais e operações policiais, com detenções temporárias decorrentes de desdobramentos da Operação Lava Jato e de investigações do Ministério Público.

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