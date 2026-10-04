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Estreante, Jeffrey Chiquini é eleito o deputado federal mais votado da história do Paraná

Com mais de 424 mil votos, advogado criminalista Jeffrey Chiquini lidera apuração para a Câmara pelo Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Estreante, Jeffrey Chiquini é eleito o deputado federal mais votado da história do Paraná
Autor Jeffrey Chiquini - Foto: Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

O advogado criminalista e jurista Jeffrey Chiquini (Novo) conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados neste domingo (4) e se tornou o candidato a deputado federal mais votado da história do Estado do Paraná. Em sua primeira disputa a um cargo público eletivo, o parlamentar atingiu a marca de 424.841 votos nas urnas paranaenses com 99,73% das urnas apuradas, garantindo o topo da bancada do estado na próxima legislatura do Congresso Nacional.

Filiado ao Partido Novo e com projeção nacional nas redes sociais por sua atuação na defesa de figuras públicas ligadas ao conservadorismo, Chiquini converteu sua visibilidade digital em uma votação recorde em todo o território paranaense. Com o resultado expressivo, ele passa a integrar a renovação da bancada federal do estado em Brasília a partir de 2027.

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