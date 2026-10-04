ESTAMOS AO VIVO | APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

O TNOnline acompanha ao vivo a apuração dos votos das Eleições 2026 neste domingo (4)







O TNOnline acompanha ao vivo, neste domingo (4), a apuração do primeiro turno das Eleições 2026. A cobertura especial começa às 16h50, com informações sobre a contagem dos votos, os primeiros resultados e a movimentação eleitoral em Arapongas e em toda a região.

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A transmissão pode ser acompanhada pelo site do TNOnline e pelas redes sociais do veículo. A equipe de jornalismo também estará preparada para atualizar o público conforme os números forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

A programação especial terá análises, dados e informações exclusivas, além do acompanhamento dos principais acontecimentos da reta final do dia de votação.

A cobertura também vai mostrar a movimentação na região e acompanhar, minuto a minuto, a divulgação dos resultados das disputas que estão em jogo nas Eleições 2026.

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