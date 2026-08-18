Em sabatina na OAB, Requião Filho critica obras sem planejamento no PR

Candidado do PDT também apresentou propostas previstas em seu plano de governo para a área de infraestrutura e logística

Durante sabatina na OAB Paraná na noite desta segunda-feira (17), o candidato ao Governo do Paraná, Requião Filho (PDT), fez críticas à falta de planejamento de longo prazo na infraestrutura do Estado e defendeu uma política que priorize obras pelo impacto na vida da população e no desenvolvimento regional.

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“Não vejo um Paraná com o planejamento de obras interligadas e conectadas com o propósito. Vejo obras pragmáticas eleitorais. Obras que buscam trânsito de pessoas, não melhoria de vida. Eu quero um Paraná que cuide de pessoas”, afirmou.

Requião Filho também apresentou propostas previstas em seu plano de governo para a área de infraestrutura e logística. O documento estabelece que obras e transportes devem ser priorizados pelo quanto reduzem isolamento, custos, riscos e desigualdades, e prevê a integração entre rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias para reduzir o custo da produção e aliviar a pressão sobre as estradas.

Entre as propostas estão a recuperação da Ferroeste e ampliação da intermodalidade, a modernização dos portos, a melhoria das rodovias e a fiscalização de tarifas e entregas dos pedágios.

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O candidato também criticou a distância entre a propaganda do governo e a realidade encontrada nas estradas. “Eu vejo um Paraná que eu adoraria que existisse de verdade. Mas eu vejo esse Paraná apenas nas redes sociais e na rede de televisão”, disse.

Para Requião Filho, o Estado precisa deixar de tratar infraestrutura como vitrine e passar a executar um projeto integrado, com planejamento e resultados concretos para a população.