Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
CAMPANHA

Em conversa com arcebispo de Curitiba, Requião Filho defende uma política que cuida das pessoas

O encontro teve como ponto central uma reflexão sobre o momento político e desafios sociais que, muitas vezes, ficam fora do debate eleitoral

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em conversa com arcebispo de Curitiba, Requião Filho defende uma política que cuida das pessoas
Autor Requião Filho, candidato ao governo do Paraná - Foto: Orlando Kissner/Alep/Arquivo

O candidato ao Governo do Paraná, Requião Filho (PDT), esteve na Arquidiocese de Curitiba nesta quinta-feira (10) para uma conversa com o arcebispo metropolitano, Dom José Antônio Peruzzo. O encontro teve como ponto central uma reflexão sobre o momento político e desafios sociais que, muitas vezes, ficam fora do debate eleitoral.

-LEIA MAIS: Pesquisa Atlas: Lula é desaprovado por 53,8% dos brasileiros e aprovado por 43,7%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao longo da conversa, Dom Peruzzo compartilhou sua visão sobre a importância de uma política pautada na compreensão dos problemas e na construção de soluções. Requião Filho destacou que tem colocado o cuidado com as pessoas no centro de suas propostas, olhando para realidades que precisam ser enfrentadas no Paraná, como a necessidade de ampliar e qualificar o cuidado com a saúde em todo o Estado.

O arcebispo reforçou sua preocupação com a situação da população idosa, especialmente daqueles que já não conseguem sair de casa ou realizar sozinhos atividades básicas do cotidiano e que dependem do cuidado permanente de familiares, cuidadores e instituições. Dom Peruzzo, que atua junto à Pastoral da Pessoa Idosa (PPI), chamou atenção para uma parcela da população que nem sempre aparece no debate público, mas que precisa de cuidado e atenção.

“O grande pobre que aparece nos meus olhos, entre muitos pobres que temos, é aquele idoso que já cuidou de todo mundo e que agora precisa ser cuidado”, relatou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Requião Filho, esse olhar precisa estar presente na formulação das políticas públicas. Segundo ele, construir estruturas físicas não é o bastante em cenários em que faltam profissionais, cuidadores, recursos e planejamento para garantir o atendimento no dia a dia.

“Não adianta fazer um espaço para idosos e depois perguntar: quem vai estar lá? Quem vai estar tocando? Qual é a parceria? Quem serão os profissionais? Quem serão os cuidadores?”, questionou.

A conversa também passou pelo trabalho desenvolvido pelas pastorais, que muitas vezes chegam a lugares onde o poder público não consegue estar presente. Dom Peruzzo relatou experiências envolvendo milhares de voluntários no Paraná, além de iniciativas de apoio a imigrantes, como aulas de português e auxílio em processos de documentação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto destacado durante o encontro foi a necessidade de ir além das respostas imediatas. Para Requião Filho, políticas públicas precisam enfrentar as causas dos problemas e não apenas administrar suas consequências.

“Às vezes a gente trata o sintoma, mas não trata a causa. É como colocar uma pessoa numa UTI, mantê-la nos aparelhos e não tratar a doença. Na semana seguinte, o problema volta”, afirmou.

A reflexão também levou à discussão sobre os critérios utilizados para pensar o desenvolvimento de uma sociedade. Dom Peruzzo questionou uma visão que considera apenas a produtividade e os resultados econômicos, lembrando que crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade também precisam estar no centro das decisões e das políticas públicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Requião Filho, a conversa reforçou a convicção de que discutir o futuro do Paraná exige olhar para além da disputa política e das soluções fáceis.

“Eu não quero fazer uma política de pedidos. As parcerias serão necessárias. A gente precisa conversar, entender o que funciona e construir políticas que realmente cuidem das pessoas”, finalizou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cuidados com idosos Dom José Antônio Peruzzo eleições Paraná políticas públicas Requião Filho Saúde Pública Sociedade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV