Eleitores do Paraná encontram seções fechadas após STF estender horário de votação

TRE-PR afirma que não foi notificado a tempo sobre a decisão de estender o pleito até as 19h

Eleitores do Paraná que buscaram os locais de votação após as 17h deste domingo depararam-se com seções fechadas e mesários encerrando as atividades, conforme noticiado pelo G1 Paraná. A situação ocorreu apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogou o horário do pleito em todo o Brasil para as 19h. A medida, estabelecida pelo ministro Cristiano Zanin, gerou um impasse logístico imediato no estado. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) informou que quase 90% dos locais de votação já haviam encerrado os trabalhos antes do aviso oficial chegar à instituição, destacando que os equipamentos de votação já finalizados e lacrados não podem ser reabertos para registrar novos votos.

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Diante da incompatibilidade de horários na ponta, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclareceu que o adiamento da votação valia estritamente para as urnas que não haviam sido fechadas. Os eleitores que já se encontravam aguardando nas filas das seções ainda abertas continuaram recebendo atendimento normal. O TRE-PR confirmou que as informações das urnas já finalizadas seguiram sendo transmitidas eletronicamente, embora o processo geral de totalização dos votos tenha sido temporariamente suspenso pelo TSE enquanto o cenário nacional era equalizado.

O desencontro de informações frustrou eleitores de forma generalizada por todas as regiões paranaenses, com registros de cidadãos que não conseguiram exercer o direito de voto ou justificar a ausência em cidades como Curitiba, Umuarama, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Na maioria desses locais, os mesários já haviam sido liberados e deixavam as escolas quando a notícia da prorrogação foi divulgada pela imprensa. Além do choque de horários, a logística de recolhimento dos equipamentos enfrentou duras barreiras climáticas, como ocorreu em Prudentópolis, onde os alagamentos provocados pelas fortes chuvas na região exigiram que as urnas fossem transportadas por barcos para conseguirem chegar em segurança ao Fórum Eleitoral antes do fim do dia.



