Eleições 2026: saiba onde haverá segundo turno para governador neste domingo

Eleitores do Distrito Federal e de outros cinco estados voltam às urnas neste domingo (25) para definir seus governadores no segundo turno das Eleições 2026. Além da disputa nacional pelo Palácio do Planalto entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a definição dos chefes do Executivo local ocorre no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins. No total, mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a comparecer aos locais de votação em todo o país.

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No Distrito Federal, a disputa pelo Palácio do Buriti é travada entre Celina Leão (PP), que alcançou 49,93% dos votos válidos no primeiro turno, e Leandro Grass (PT), que avançou para a etapa final com 34,47% da preferência do eleitorado, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A região Norte concentra a maior parte dos pleitos estaduais de segundo turno. No Acre, a governadora Mailza Assis (PP) busca a reeleição após liderar o primeiro turno com 49,76% dos votos, enfrentando o senador Alan Rick (Republicanos), que somou 32,27%. No Amazonas, o senador Omar Aziz (PSD) disputa o governo com a Professora Maria do Carmo (PL), após terem obtido 40,63% e 24,49% dos sufrágios, respectivamente. Já no Tocantins, o confronto direto se dá entre Professora Dorinha (União Brasil), que conquistou 45,52% dos votos válidos, e Vicentinho Júnior (PSDB), que teve 43,94%.

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No Sudeste, o Espírito Santo tem um duelo entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB). Na primeira etapa da eleição, Pazolini liderou a contagem com 49,6% dos votos, enquanto Ferraço alcançou 34%. Por fim, no Rio Grande do Norte, único representante do Nordeste com decisão em segundo turno, o cenário é de forte equilíbrio entre Alysson Bezerra (União Brasil), que obteve 36,94% no primeiro turno, e Cadu de Lula (PT), que somou 36,16%.