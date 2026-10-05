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ATAQUE

Eduarda Campopiano chama Erika Hilton de "homem biológico"

Ataque transfóbico da candidata eleita deputada estadual pelo PL contra a deputada federal do PSOL foi publicado na rede X

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Eduarda Campopiano chama Erika Hilton de
Autor Foto: Montagem/Yasmin Braga/TV Tribuna/Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A deputada estadual mais votada de São Paulo nas eleições de 2026, Eduarda Campopiano (PL), publicou um ataque transfóbico contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL) em sua conta na rede social X, na segunda-feira (5). Na mensagem, Campopiano chamou Hilton de "homem biológico".

- LEIA MAIS: Paraná elege 13 mulheres para as bancadas estadual e federal nas eleições de 2026

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A postagem ocorreu horas após a divulgação dos resultados eleitorais, que consagraram Erika Hilton como a mulher mais votada da história para a Câmara dos Deputados no Brasil, com mais de 1,5 milhão de votos válidos por São Paulo. "Oi, Erika Hilton. Como é saber que um homem biológico nunca vai ocupar o espaço da mulher mais votada de São Paulo? Rs", escreveu Campopiano.

As duas parlamentares representam campos políticos distintos e possuem grande influência nas redes sociais. Enquanto Campopiano, com 2,4 milhões de seguidores no Instagram, é alinhada ao bolsonarismo e defende pautas conservadoras, Hilton, com 5,2 milhões de seguidores, é uma das principais vozes progressistas no Congresso Nacional, com foco na defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+.


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Eduarda Campopiano chama Erika Hilton de
AutorFoto: reprodução/X

Erika Hilton já foi alvo de outros ataques transfóbicos de adversários políticos, incluindo o vereador Lucas Pavanato (PL), aliado de Campopiano e recém-eleito deputado federal mais votado da história de São Paulo, com mais de 3 milhões de votos. Em agosto, a Justiça Eleitoral determinou a remoção de um vídeo em que Pavanato se referia a Hilton como "a deputada travesti do Lula".

Até o momento, a equipe de Erika Hilton não se pronunciou sobre o ataque de Eduarda Campopiano. A reportagem também busca contato com a deputada estadual eleita pelo PL.

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direitos LGBTQIAPN+ Eduarda Campopiano eleições 2026 erika hilton pl política brasileira PSOL TRANSFOBIA
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