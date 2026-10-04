Dilma Rousseff vota em Belo Horizonte sob vaias e acenos de apoio de eleitores

Atual presidente do Banco do BRICS permaneceu em silêncio e riu da situação enquanto aguardava na fila da urna

A ex-presidente da República e atual presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, enfrentou um clima de forte polarização ao registrar seu voto na manhã deste domingo (4), no Colégio Santa Marcelina, localizado na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Durante sua passagem pela seção eleitoral, a ex-mandatária foi o centro das atenções ao ser alvo simultâneo de hostilizações de opositores e de aplausos de seus apoiadores.

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O ambiente no local de votação foi marcado pelo contraste direto de manifestações políticas. De um lado, eleitores bolsonaristas vestidos com camisas da Seleção Brasileira hostilizaram a ex-presidente com vaias e xingamentos, além de entoarem gritos associando o presidente Lula à prisão.

Em contrapartida, militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) presentes no local reagiram em defesa de Dilma, aplaudindo-a e cantando palavras de ordem que a classificavam como guerreira do povo brasileiro. Diante do embate e do tumulto ao seu redor, a ex-presidente optou por não emitir nenhuma declaração e limitou-se a rir da situação.

A divisão de reações em torno da figura da ex-mandatária reflete o cenário político que marcou o fim de seu mandato. Dilma Rousseff deixou o comando do Executivo federal em 2016, após sofrer um processo de impeachment fundamentado na acusação de crime de responsabilidade, um desfecho institucional que ela e sua base política frequentemente classificam como golpe.

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