Derrotado, Flávio Bolsonaro não reconhece resultado e promete pedir anulação das eleições

Em pronunciamento, o candidato do PL criticou a decisão de estender a votação, ignorando que sua própria campanha havia feito solicitação semelhante

Derrotado na disputa à Presidência da República neste domingo (25), o candidato Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não reconhecerá o resultado das urnas e anunciou que pedirá a anulação do pleito. O político justificou a sua decisão criticando duramente a prorrogação do horário de votação, determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, a própria campanha do candidato do PL havia solicitado oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a extensão do horário até as 19h.

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O pedido feito pela equipe de Flávio Bolsonaro ao TSE abrangeu 17 municípios dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A justificativa apresentada pela própria campanha apontava que as fortes chuvas, alagamentos e interdições de vias ocorridos ao longo do dia dificultaram o deslocamento dos eleitores até os locais de votação, exigindo um prazo maior para garantir a participação popular.

Apesar dessa solicitação formal de seus aliados, o candidato derrotado adotou um tom de ruptura em seu pronunciamento, classificando o episódio como uma quebra de isonomia e uma mudança de regras de última hora. Ao manifestar sua insatisfação, Flávio Bolsonaro disparou críticas diretas ao ministro do STF.

“O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi algo inclusive inaceitável um ministro da suprema corte pela primeira vez na história, ex-advogado do lula, dá uma canetada a pedido do ex-sócio dele, muda a regra do jogo no meio do jogo, às 17h01 o ministro Zanin que não faz parte do TSE atropelando a justiça especializada toma uma decisão prorrogando em duas horas as eleições. Isso nunca tinha acontecido na historia do Brasil", disse durante seu pronunciamento.

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"Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros de diversos estados, eu nunca vou saber em alguns estados onde as urnas não foram reabertas quantos votos eu poderia ter. É inexplicável ter acontecido isso. É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto de como aconteceram. Vamos pedir anulação dessas eleições. Não vou aceitar que a regra do jogo tenham sido mudadas em cima do jogo pelos amigos do lula. As coisas acontecem do nada a pedido de um ex-sócio e ele atende o pedido. Tem muita coisa para ser esclarecida antes do Brasil reconhecer essa sacanagem que aconteceu nessas eleição”, finalizou.



