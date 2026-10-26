Deputado Arilson usa paletó vermelho e comemora reeleição de Lula na Alep

A Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) celebrou a reeleição de Lula (PT) e cobrou respeito ao resultado das urnas na sessão plenária desta segunda-feira (26). Nos pronunciamentos, os deputados Arilson Chiorato (PT), que foi de paletó vermelho, Professor Lemos (PT), Goura (PDT) e Dr. Antenor (PT) defenderam avanços sociais e investimentos no Paraná. Também apontaram o combate ao extremismo como uma tarefa para os próximos quatro anos.

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Luiz Inácio Lula da Silva venceu Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno deste domingo (25), com 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos votos válidos. O resultado garantiu ao presidente seu quarto mandato à frente do país.

Os quatro parlamentares também terão novos mandatos a partir de 2027. Eleito deputado federal, Arilson seguirá para a Câmara dos Deputados, em Brasília. Professor Lemos, Goura e Dr. Antenor foram reeleitos e permanecerão na Alep.

“Nós temos um compromisso com o povo do Paraná”, afirmou Arilson, Líder da Oposição na Alep e presidente do PT-PR. Ele disse que vai buscar recursos para os municípios e que as divergências com o governador eleito, Sérgio Moro (PL), não serão motivo para prejudicar o estado.



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Arilson também destacou o acréscimo de mais de meio milhão de votos para Lula no Paraná entre os dois turnos. Agradeceu aos eleitores e ressaltou a participação de partidos, sindicatos, movimentos sociais, jovens, mulheres e idosos na campanha. “O PT não ganhou a eleição sozinho”, declarou.

Para o Vice-líder da Oposição, Professor Lemos, a vitória reflete o reconhecimento dos brasileiros às políticas de combate à fome e de recuperação do emprego. O deputado defendeu mais investimentos em saúde, educação, segurança pública e habitação popular no próximo mandato. “O Brasil está no caminho certo”, afirmou.

Lemos também rebateu as contestações ao resultado e lembrou que tanto o PT quanto o PL solicitaram a ampliação do horário de votação no domingo. Ao encerrar o pronunciamento, cobrou dos adversários respeito à decisão dos eleitores. “Pode espernear, não vale dar golpe. Democracia sempre.”

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Combate ao extremismo e respeito às urnas

Goura destacou o fim da escala 6x1 e os direitos das trabalhadoras entre os compromissos para o novo mandato. Na avaliação do pedetista, a eleição representa uma resposta à violência e à intolerância política. “É uma vitória contra o extremismo e a favor de um Brasil mais justo”, disse.

O deputado anunciou que vai cobrar políticas públicas de Moro e investimentos de Lula para o Paraná. Também incluiu a prevenção de desastres entre as prioridades, após citar os danos das chuvas no estado. Para Goura, é necessário “tratar a crise climática com urgência”.

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Ao defender o reconhecimento do resultado, Dr. Antenor lembrou que perdeu a disputa pela Prefeitura de Guarapuava por 61 votos e aceitou a decisão dos eleitores. O parlamentar também ressaltou a importância da participação popular para assegurar direitos. “Nós vamos precisar cada vez mais do nosso povo mobilizado para fazer valer as pautas”, afirmou.

“Nós tínhamos e temos o direito de comemorar”, declarou Antenor ao criticar a atuação de policiais militares durante a celebração da vitória de Lula em Guarapuava. Segundo seu relato, houve violência contra participantes de uma manifestação pacífica. O deputado defendeu que os agentes públicos atuem a serviço da população, sem discriminação política.