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CRIME

Deputada mais jovem eleita por MG desativa rede social após receber ameaças de morte

Jovem relatou não ter escolta e relembrou intimidações de autodeclarado grupo supremacista recebidas em setembro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Deputada mais jovem eleita por MG desativa rede social após receber ameaças de morte
Autor Ana Elisa lamentou a violência, ressaltando que o engajamento político e a defesa de ideias não justificam ataques à vida - Foto: Reprodução Instagram

A deputada federal mais jovem eleita por Minas Gerais, Ana Elisa Santos Silva (PT), de 21 anos, desativou sua conta na rede social X (antigo Twitter) na noite desta quinta-feira (8) após ser alvo de constantes ameaças de morte e de estupro. Segundo a parlamentar, as intimidações se intensificaram a ponto de sua equipe registrar o recebimento de uma nova ameaça a cada dois minutos, o que motivou a suspensão imediata do perfil.

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Em vídeo publicado no Instagram para explicar a decisão, Ana Elisa lamentou a violência, ressaltando que o engajamento político e a defesa de ideias não justificam ataques à vida. A jovem demonstrou preocupação com sua integridade física, destacando que se sente vulnerável por ainda não contar com uma força-tarefa de segurança. Durante o pronunciamento, a deputada acusou políticos da oposição, especificamente Nikolas Ferreira (PL), Gleidson Azevedo (Republicanos) e Eduardo Azevedo (Republicanos), de incentivarem as agressões por meio da disseminação de conteúdos falsos e montagens nas redes. As assessorias dos parlamentares citados foram procuradas pela reportagem, mas não se manifestaram até a última atualização do caso.

O episódio recente agrava um cenário de perseguição enfrentado pela deputada desde o período eleitoral de sua cidade natal, Divinópolis, quando já havia sido alvo de ataques racistas e de gênero. Em setembro, Ana Elisa acionou a Polícia Civil após receber um e-mail de um indivíduo que se autodeclarava integrante de um grupo supremacista branco. A mensagem, recheada de ódio contra mulheres negras, continha dados pessoais da parlamentar, ameaças à sua família e a promessa de um fim humilhante e violento para sua vida e carreira. O caso segue sob investigação judicial e policial para a identificação da autoria das ameaças.

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Ana Elisa Santos Silva direitos humanos MINAS GERAIS política brasileira violência contra mulheres
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