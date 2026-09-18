Deltan Dallagnol lidera corrida ao Senado no Paraná, aponta pesquisa

Uma nova pesquisa de intenção de voto divulgada nesta sexta-feira (18) pelo instituto Paraná Pesquisas revela um cenário de forte acirramento na corrida pelas duas cadeiras do Paraná no Senado Federal nas Eleições 2026. No levantamento estimulado, no qual os nomes dos concorrentes são apresentados ao eleitor, quatro postulantes aparecem em patamar de igualdade dentro da margem de erro: Deltan Dallagnol (Novo) soma 31,6%, seguido de perto por Alexandre Curi (Republicanos), com 30,4%, Filipe Barros (PL), com 26,3%, e Gleisi Hoffmann (PT), que registra 25,9%.

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Mais atrás na tabela estimulada aparecem Cristina Graeml (PSD), com 14,8%, e Dr. Rosinha (PT), com 12,5%. Marcelo Marcelino (PCO) obtém 1,3%, enquanto Karen Guerreiro (Missão) e Joaquim do MLB (UP) marcam 0,9% cada. Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos pré-candidatos somam 7,4%, e outros 6,1% informaram que não sabem ou preferiram não opinar.

Quando a sondagem avalia a lembrança espontânea, momento em que nenhum nome é sugerido ao entrevistado, a grande maioria dos eleitores ainda não definiu sua preferência. A opção "não sabe/não opinou" lidera o recorte com 64,8% das citações. Entre os que já escolheram um candidato, Deltan Dallagnol é o mais lembrado, com 12,7%, seguido por Gleisi Hoffmann (8%), Alexandre Curi (5,5%), Filipe Barros (5,4%), Cristina Graeml (2,7%), Dr. Rosinha (1,6%) e Karen Guerreiro (0,1%). Demais nomes citados somam 1,3%, ao passo que brancos e nulos representam 5,3%.

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.280 eleitores em 57 municípios paranaenses entre os dias 15 e 17 de setembro. A pesquisa conta com margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e registro oficial na Justiça Eleitoral sob o número PR-01022/2026.