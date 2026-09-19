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De Plínio Trump a Bolsonaro da Shopee: os nomes curiosos das eleições 2026

Legislação eleitoral permite o uso de apelidos com até 30 caracteres, desde que a escolha não seja ofensiva

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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De Plínio Trump a Bolsonaro da Shopee: os nomes curiosos das eleições 2026
Autor Candidatos concorrem a cargos na esfera estadual e federal - Foto: reprodução

As eleições 2026 ocorrem daqui duas semanas, e, como de costume, as urnas trarão nomes de candidatos que fogem do comum. No Paraná, os eleitores se depararão com apelidos como o conhecido Boca Aberta, Fubá, Lambe-Lambe e Ratinho de Colombo. A criatividade se estende por todo o Brasil, com registros que homenageiam políticos, artistas e até personagens de programas televisivos.

- LEIA MAIS: TRE-PR inicia preparação das urnas eletrônicas para as eleições de 2026

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite o uso de prenome, sobrenome, nome abreviado, cognome ou apelido pelo qual o candidato é conhecido, com o limite de 30 caracteres. A regra estabelece, no entanto, que o nome não pode gerar dúvidas sobre a identidade, ser ofensivo, ridículo ou irreverente.

No Paraná, a lista de nomes curiosos é extensa. Para a Câmara dos Deputados, concorrem Emerson Petriv, o Boca Aberta (Republicanos); Elio Cézar dos Santos, o Fubá (MDB); Johnny da Cunha, o Lambe-Lambe (PSB); José Aparecido Gotardo, o Ratinho de Colombo (PSD); Paulo Roberto da Costa, o Galo (Solidariedade); e Marcelo da Rosa, o Solitário (PSB).

Já para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), disputam Aparecido Domingos Regime, o Zebra (PP); Valdecir Jalasko, o Pintinho (PDT); e Claudeci do Espírito Santo, o Raposão da Mega (Rede).

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A tendência se repete em outros estados. Em Minas Gerais, Plínio Trump (Novo) aposta na semelhança com o presidente americano. Em Mato Grosso do Sul, Vilmar Rigo (Novo) concorre como Bolsonaro da Shopee. No Rio de Janeiro, Emerson Cruz de Oliveira (Mobiliza) é o Zé Ninguém, e Keila Prado (PL) busca votos como Keila Acaba Não Mundão. O estado também conta com Walcy Vieira Mick Jagger (PT), em referência ao vocalista dos Rolling Stones.


De Plínio Trump a Bolsonaro da Shopee: os nomes curiosos das eleições 2026
AutorMick Jagger do PT concorre a deputado estadual no Rio de Janeiro - Foto: reprodução

No Ceará, a candidata Maria Gomes (Mobiliza) se apresenta como Deusa do Cras. No Amazonas, o militar Milton Moreira Pinto (Mobiliza) concorre ao Senado como Xuxa do Amazonas. Em Sergipe, Liberato Ferreira Antão (Avante) é o Gugu Liberato. Em Minas Gerais, Geraldo Faustão Viana (PP) traz o apresentador no próprio sobrenome, e na Bahia, Tcharles Costa da Silva (PDT) é o Gordinho do Momento.

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