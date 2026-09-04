De olho na reeleição, Anibelli Neto destaca ações para indústria e campo







A 30 dias do pleito eleitoral, o deputado estadual Anibelli Neto (MDB) intensifica suas agendas de campanha pelo interior. Em busca da reeleição para o seu quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o parlamentar articula a consolidação de suas bases eleitorais priorizando a prestação de contas de ações voltadas ao setor industrial, às pautas ambientais e ao agronegócio, apontando Apucarana como um polo estratégico da sua atuação política regional. "Dos 15 maiores municípios do Paraná, confesso que o que eu mais visitei, que eu mais conheci a realidade e também que eu colaborei, foi Apucarana", destacou.

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Entre as principais iniciativas apresentadas no seu percurso parlamentar, Anibelli destaca a articulação com o governo do Estado para a implementação e regularização do plano de logística reversa voltado às empresas produtoras de baterias. A demanda, oriunda de indústrias instaladas no norte paranaense, buscava equacionar entraves ambientais e operacionais do setor. Segundo o deputado, a medida garantiu adequação jurídica e competitividade aos médios e pequenos fabricantes locais frente à concorrência nacional. "Começamos a entender a pressão das grandes produtoras, cobramos o setor do meio ambiente e o plano foi publicado. As empresas estão regularizadas e mantendo seus empregos", afirmou.

Médico veterinário e produtor rural, o parlamentar apoia sua plataforma política na representatividade do setor agropecuário paranaense. O emedebista destacou sua atuação na mobilização pela retirada da vacinação contra a febre aftosa no Estado, medida que alterou o status para zona livre da doença e impulsionou as exportações de proteína animal. "O campo desenvolveu e é o grande sustentáculo do Brasil e do Paraná", pontuou.

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Foto: Isabel Santiago Foto: Isabel Santiago

Avaliando o cenário da disputa pelo Palácio Iguaçu, Anibelli projeta uma eleição aberta e com decisão em segundo turno. De acordo com ele, a definição do eleitorado ocorrerá com o avanço dos debates e das propostas. "Mais da metade da população não definiu candidato. O próximo governador, independente de quem seja, precisa fazer o Paraná continuar avançando", declarou.