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Datafolha: Lula tem 45% e Flávio 42% dos votos válidos no 1º turno

Em votos totais, o atual presidente aparece com 42% contra 40% do senador; a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais

Escrito por Da Redação
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Datafolha: Lula tem 45% e Flávio 42% dos votos válidos no 1º turno
Autor Lula aparece com 45% e Flávio com 42% - Foto: RICARDO STUCKERT / PR e Lula Marques/Agência Brasil

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3), na véspera do primeiro turno das Eleições 2026, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de votos válidos com 45%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 42%. O levantamento, cujo recorte de votos válidos desconsidera os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, traz na sequência Ronaldo Caiado (PSD) com 4%, Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), ambos com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 1%.

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Quando analisado o cenário de votos totais — que contempla todas as alternativas de voto do eleitorado —, Lula contabiliza 42% das intenções e Flávio Bolsonaro soma 40%. Ronaldo Caiado aparece com 4%, ao passo que Renan Santos e Augusto Cury registram 3% cada. Os demais postulantes ao Planalto não atingiram 1%, enquanto brancos e nulos somam 4% e os indecisos chegam a 3%. Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 1º de outubro, o candidato do PT manteve o mesmo patamar nos votos válidos, enquanto o representante do PL cresceu de 40% para 42%.

A votação para os cargos de presidente, governador, senador e deputados federais, estaduais e distritais ocorre neste domingo, com urnas abertas das 8h às 17h no horário oficial de Brasília, e a contagem de votos iniciada logo após o encerramento. Encomendado pela Rede Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o levantamento entrevistou 4.006 eleitores neste sábado. A pesquisa apresenta margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e conta com o registro na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708/2026.

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Datafolha eleições 2026 Flávio Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva sondagens eleitorais
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