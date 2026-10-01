Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
PESQUISA

Datafolha aponta Lula com 48% e Flávio Bolsonaro com 45% no 2º turno das eleições

Pesquisa contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo ouviu mais de duas mil pessoas e detalha o cenário a poucos dias do pleito

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Datafolha aponta Lula com 48% e Flávio Bolsonaro com 45% no 2º turno das eleições
Autor Flávio Bolsonaro e Lula - Foto: Agência Senado e Palácio do Planalto

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (01) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48% das intenções de voto na corrida pela Presidência da República no 2º turno contra 45% do candidato Flávio Bolsonaro (PL). O cenário principal do levantamento aponta ainda que os votos em branco e nulos representam 6%, enquanto os eleitores que se declaram indecisos somam 1%.

LEIA MAIS: Flávio Bolsonaro não irá participar de debate da TV Globo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O instituto também simulou o desempenho do atual presidente contra outros eventuais adversários, registrando vantagem de Lula em todos eles. Em uma disputa contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista lidera com 48% contra 42% do adversário, cenário que conta com 9% de votos brancos e nulos e 1% de indecisos. Quando testado contra Romeu Zema (Novo), Lula marca 49% ante 40% do ex-governador mineiro, com 9% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

A pesquisa avaliou ainda confrontos contra Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão). Diante do candidato do Avante, Lula alcança 47% das intenções de voto contra 42% de Cury, além de registrar 9% de brancos ou nulos e 2% de indecisos. Já no embate contra Renan Santos, o presidente aparece com 48% contra 39% do candidato do partido Missão, cenário em que os votos brancos e nulos chegam a 10% e os indecisos representam 2%.

O levantamento, encomendado em conjunto pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, realizou entrevistas com 2.002 eleitores entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, o que significa que há essa probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral dentro da margem de erro. O estudo está devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo número BR-08039/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2026 2º TURNO Flávio Bolsonaro intuições de voto Lula pesquisa eleitoral
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV