Datafolha aponta Lula com 48% e Flávio Bolsonaro com 45% no 2º turno das eleições

Pesquisa contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo ouviu mais de duas mil pessoas e detalha o cenário a poucos dias do pleito

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (01) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48% das intenções de voto na corrida pela Presidência da República no 2º turno contra 45% do candidato Flávio Bolsonaro (PL). O cenário principal do levantamento aponta ainda que os votos em branco e nulos representam 6%, enquanto os eleitores que se declaram indecisos somam 1%.

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O instituto também simulou o desempenho do atual presidente contra outros eventuais adversários, registrando vantagem de Lula em todos eles. Em uma disputa contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista lidera com 48% contra 42% do adversário, cenário que conta com 9% de votos brancos e nulos e 1% de indecisos. Quando testado contra Romeu Zema (Novo), Lula marca 49% ante 40% do ex-governador mineiro, com 9% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

A pesquisa avaliou ainda confrontos contra Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão). Diante do candidato do Avante, Lula alcança 47% das intenções de voto contra 42% de Cury, além de registrar 9% de brancos ou nulos e 2% de indecisos. Já no embate contra Renan Santos, o presidente aparece com 48% contra 39% do candidato do partido Missão, cenário em que os votos brancos e nulos chegam a 10% e os indecisos representam 2%.

O levantamento, encomendado em conjunto pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, realizou entrevistas com 2.002 eleitores entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, o que significa que há essa probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral dentro da margem de erro. O estudo está devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo número BR-08039/2026.