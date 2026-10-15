Datafolha aponta disputa acirrada entre Flávio Bolsonaro e Lula a dez dias do 2º turno

Em votos válidos, candidato do PL aparece com 51% contra 49% do petista; margem de erro é de dois pontos

A dez dias do segundo turno, a corrida presidencial aponta um cenário de empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15), o candidato do PL tem 47% das intenções de voto contra 45% do petista, considerando os votos totais, em um resultado que os coloca dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. No levantamento de votos válidos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral, que exclui brancos, nulos e indeciso, Flávio Bolsonaro registra 51%, e Lula, 49%.

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O cenário aponta um estreitamento na disputa em relação à pesquisa anterior. Flávio Bolsonaro oscilou negativamente dois pontos percentuais, passando de 49% para 47%, enquanto Lula manteve os 45%. Com isso, a diferença entre os adversários caiu da margem de quatro para dois pontos. Os votos brancos, nulos e de eleitores que afirmam não votar em nenhum dos candidatos somam 6% (eram 5%), enquanto os indecisos passaram de 1% para 2%.

A nova sondagem é a primeira realizada após recentes mobilizações a favor de Lula em diversas capitais brasileiras. No último domingo (11), o presidente esteve na Avenida Paulista para discursar aos apoiadores, o que desencadeou atos de eleitores petistas em cidades como Rio de Janeiro e Brasília ao longo da semana.

Na divisão por regiões e grupos demográficos, a pesquisa revela a consolidação de redutos eleitorais para ambos os candidatos. Flávio Bolsonaro lidera no Sudeste, que concentra o maior colégio eleitoral do país, com 51% contra 41% de Lula. O candidato do PL também mantém ampla vantagem na Região Sul, onde vence por 62% a 29%. Entre os eleitores de classe média, que representam 37% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro supera o petista por 55% a 40%. No segmento evangélico, ele também tem vantagem de 62% a 29%, apesar de ter oscilado sete pontos para baixo, movimento considerado dentro da margem de erro específica desse grupo, que é de quatro pontos percentuais. Por outro lado, Lula mantém sua força entre o eleitorado mais pobre, onde supera o adversário por 53% a 38%.

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O levantamento, encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo, ouviu 2.520 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 13 e 15 de outubro. O nível de confiança da pesquisa, registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00466/2026, é de 95%.