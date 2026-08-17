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PARANÁ PESQUISAS

Corrida ao Senado no PR tem Deltan, Curi e Gleisi na frente; petista lidera rejeição

Sondagem ouviu 1.520 eleitores em todo o Estado e traz margem de erro de 2,6 pontos percentuais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Corrida ao Senado no PR tem Deltan, Curi e Gleisi na frente; petista lidera rejeição
Autor Deltan Dallagnol, Alexandre Curi, e Gleisi Hoffmann - Foto: Reprodução

O ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo), o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) e a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) lideram as intenções de voto para o Senado Federal no Paraná. É o que indica o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (17). Nas eleições de 2026, os eleitores paranaenses vão escolher dois nomes para representar o Estado na Casa Alta do Congresso Nacional.

-LEIA MAIS: Paraná Pesquisas: Moro lidera corrida pelo Governo do PR com 46,1%; Requião Filho tem 23,4%

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No cenário estimulado — quando os entrevistados escolhem até dois nomes em uma lista apresentada —, Deltan Dallagnol aparece na frente com 34% dos votos, seguido por Alexandre Curi, com 29,6%, e Gleisi Hoffmann, que soma 28,1%. Na sequência aparecem Filipe Barros (PL), com 26%, Cristina Graeml (PSD), com 17,2%, e Dr. Rosinha (PT), com 12,3%. Os candidatos Joaquim do MLB (UP), Karen Guerreiro (Missão) e Marcelo Marcelino (PCO) pontuaram com 1,5%, 1,2% e 0,8%, respectivamente. Entre os entrevistados, 7,8% declararam voto branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,9% não souberam ou não responderam.

Indefinição na pesquisa espontânea

Quando o levantamento testa a intenção de voto espontânea — momento em que nenhum nome é apresentado ao eleitor —, a indefinição predomina no eleitorado paranaense. Um total de 78,6% dos pesquisados afirmou não saber ou não quis opinar, enquanto 5,3% disseram que votarão em branco, nulo ou em nenhum candidato.

Entre os nomes lembrados espontaneamente, Deltan Dallagnol lidera com 6,6% das menções, seguido por Gleisi Hoffmann, com 4,1%, e Filipe Barros, com 2,7%. Alexandre Curi foi citado por 2,6% dos entrevistados, Cristina Graeml por 1% e Álvaro Dias (MDB) por 0,7%. O médico Dr. Rosinha obteve 0,5% das lembranças, enquanto outros nomes somados alcançaram 0,6%.

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Rejeição dos candidatos

O Paraná Pesquisas também avaliou a rejeição dos postulantes ao Senado. A deputada Gleisi Hoffmann lidera o índice de rejeição, com 42,2% dos eleitores afirmando que não votariam nela de jeito nenhum. Deltan Dallagnol surge na segunda posição, com 13%, seguido de perto por Dr. Rosinha, rejeitado por 12,1%.

Na sequência dos índices de rejeição figuram Alexandre Curi (8,5%), Filipe Barros (7,4%), Cristina Graeml (6,7%), Joaquim do MLB (4,8%), Karen Guerreiro (4,7%) e Marcelo Marcelino (3,9%). Os eleitores que responderam que poderiam votar em qualquer um dos candidatos somam 7,4%, enquanto 15,5% não souberam ou não opinaram.

Metodologia do levantamento

A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.520 eleitores em todo o Estado do Paraná entre os dias 13 e 16 de agosto. O levantamento apresenta margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A sondagem está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-09048/2026.

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