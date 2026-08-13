Confira quanto cada candidato ao Governo do Paraná declarou de bens à Justiça Eleitoral

A corrida eleitoral pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026 reúne oito concorrentes e já expõe grandes diferenças nos patrimônios declarados à Justiça Eleitoral. Somados, os bens informados pelos candidatos com registro já protocolado ultrapassam R$ 33,3 milhões. O prazo final para a formalização das candidaturas por partidos, federações e coligações termina neste sábado, dia 15 de agosto, antecedendo o início oficial da propaganda eleitoral e da busca pelo voto dos mais de 8,6 milhões de eleitores paranaenses, marcado para domingo.

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A Justiça Eleitoral ressalta que o patrimônio pessoal dos postulantes não se confunde com os recursos disponíveis para a campanha. Para o pleito no estado, todos os concorrentes estarão submetidos ao limite legal de gastos fixado em R$ 11.562.724,00 no primeiro turno e R$ 5.781.362,00 em um eventual segundo turno. Os valores declarados representam o patrimônio acumulado informado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e devem obedecer estritamente às regras de financiamento eleitoral vigentes.

Perfil e patrimônio dos candidatos ao Governo do Paraná

Alexandre Salomão (Mobiliza): Advogado de formação, é o candidato com o maior patrimônio declarado no pleito até o momento, somando R$ 27.695.000,00. Seu montante é composto principalmente por R$ 15,04 milhões em participação societária na empresa STAI – Soluções Tecnológicas Ambientais Integradas Ltda. e R$ 10 milhões em direitos e ações, além de um imóvel comercial e uma residência em Curitiba, e um automóvel.





Requião Filho (PDT): Advogado e deputado estadual, integra o campo de oposição ao atual governo estadual e atua alinhado à base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reunindo apoio de partidos de esquerda e centro-esquerda. Declarou R$ 1.876.342,14 em bens, concentrados em uma residência no bairro Campo Comprido, em Curitiba, além de automóveis e motocicletas.





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Sandro Alex (PSD): Deputado federal, é o nome indicado pelo grupo político do governador Ratinho Junior para disputar a sucessão no Palácio Iguaçu. Apresentou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 1.667.125,53, composto por metade de um imóvel residencial, veículos, motocicletas, aplicações financeiras e cotas empresariais.





Sergio Moro (PL): Senador da República, trocou o União Brasil pelo Partido Liberal para disputar o Governo do Paraná. Declarou R$ 1.036.642,25 em bens, quantia distribuída em contas correntes no país e no exterior, fundos de investimento, imóveis — incluindo um apartamento financiado na capital — e um veículo.





Samuel Mattos (PSTU): Professor de ensino médio, concorre ao governo estadual pela legenda do PSTU. Declarou um patrimônio de R$ 1.035.000,00, valor majoritariamente concentrado em uma casa em Curitiba e em um terreno em Forquilhinha.





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Tayná Miessa (UP): Produtora de espetáculos públicos, concorre ao cargo pelo partido Unidade Popular. Declarou à Justiça Eleitoral um apartamento avaliado em R$ 250.000,00.





Adriano Teixeira (PCO): Pré-candidato ao Governo do Paraná pelo Partido Causa Operária. Até o momento do levantamento, ainda não havia concluído o registro de sua candidatura no TSE.



