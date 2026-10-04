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ELEIÇÕES 2026

Com mais de 99% das urnas apuradas, Moro lidera disputa com 50%; Sandro Alex é o 2º

Candidato do PL larga na frente para a vaga única, enquanto candidatos do PSD e do PDT estão separados por pouco mais de um ponto percentual na briga

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com mais de 99% das urnas apuradas, Moro lidera disputa com 50%; Sandro Alex é o 2º
Autor Foto: Divulgação

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Com 99,17% das seções eleitorais apuradas, o candidato Sergio Moro (PL) mantém a liderança isolada na disputa, alcançando 50,18% dos votos válidos. De acordo com a última atualização da Justiça Eleitoral, o representante do Partido Liberal já soma 3.106.644 confirmações nas urnas na corrida pela única vaga em jogo no pleito.

Enquanto o primeiro colocado ostenta uma margem confortável, a disputa pela segunda posição segue voto a voto. O candidato Sandro Alex (PSD) aparece agora no segundo lugar com 25,29% da preferência do eleitorado, o que representa 1.565.324 votos. Ele se mantém à frente de Requião Filho (PDT), que vem logo em seguida na terceira colocação com 23,46%, o equivalente a 1.452.389 escolhas nas urnas.

Bem mais distantes do pelotão principal, os demais concorrentes registraram menos de 1% dos votos nesta etapa da totalização. Luiz França (Missão) ocupa o quarto lugar com 0,72%, seguido por Tayná Miessa (UP), que contabiliza 0,23%, e Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza), com 0,07%. Na sequência final do painel estão Samuel de Mattos (PSTU), com 0,03%, e Adriano Funileiro (PCO), com 0,02%, cujos 1.515 votos figuram no sistema como anulados sub judice.

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O balanço geral da apuração indica que mais de 6,7 milhões de eleitores já tiveram seus votos computados, com um índice de comparecimento de 79,41%. Deste montante, a grande maioria optou por candidaturas nominais, resultando em 91,43% de votos válidos (6.189.062). O levantamento mostra ainda que 4,08% (275.947) dos eleitores decidiram anular o voto, enquanto 4,49% (304.297) votaram em branco. A taxa de abstenção registrada até o momento é de 20,59%, o que reflete a ausência de mais de 1,75 milhão de cidadãos aptos a votar nestas seções já processadas.

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