Com mais de 96% das urnas apuradas no PE, Flávio Bolsonaro lidera disputa contra Lula com 62,6% dos votos

Com 96,18% das seções eleitorais apuradas, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa com 62,60% dos votos válidos contra 37,40% de Lula (PT), segundo a atualização oficial divulgada às 20h35 deste domingo (25). Em números absolutos, o representante do Partido Liberal soma, até o momento, 4.134.376 votos, enquanto o candidato do Partido dos Trabalhadores alcança a marca de 2.469.640 eleitores. O volume de votos válidos registrados na apuração é de mais de 6,6 milhões, o que corresponde a 97,14% do comparecimento às urnas.

O balanço também detalha o comportamento do eleitorado que compareceu aos locais de votação, mas não optou por nenhum dos candidatos na disputa. Do total de quase 6,8 milhões de votos computados nas 26.105 seções já totalizadas, os votos nulos representam 1,69%, com 114.681 registros. Já os votos em branco somam 79.440, o equivalente a 1,17%. Até a última atualização, não havia registro de votos anulados sob judice.

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Além dos votos depositados nas urnas, os dados oficias trazem o retrato das ausências neste pleito. O índice de abstenção registrado é de 18,05%, o que equivale a 1.497.648 eleitores que não compareceram para exercer o direito ao voto. O comparecimento efetivo foi de 81,95%, englobando 6.798.137 de pessoas de um universo de mais de 8,6 milhões de eleitores aptos. A apuração segue agora para a finalização das 1.037 seções restantes, que representam menos de 4% do total.