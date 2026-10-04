Com mais de 115 mil votos, Renato Freitas é eleito deputado federal
Parlamentar vai integrar a Bancada da Esquerda Radical na Câmara dos Deputados
Renato Freitas foi eleito, neste domingo (04), deputado federal pelo Paraná com mais de 115 mil votos. O parlamentar negro vai reforçar a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados e pretende ser oposição à extrema direita no Congresso Nacional.
Renato atualmente é deputado estadual pelo Paraná e tem uma atuação voltada ao combate à corrupção e à denúncia dos crimes cometidos por agentes públicos. Na sua trajetória, destaca-se o episódio em que denunciou a propina recebida pelo então presidente da Assembleia do Paraná, Ademar Traiano.
Com frequentes tentativas de cassação de seus mandatos na Câmara de Curitiba e na Alep, Renato protagonizou embates com políticos de carreira. O parlamentar ficou nacionalmente conhecido por seus discursos históricos em defesa da vida, da verdade e da redução das desigualdades.
Quem é Renato Freitas?
Renato é advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Hoje deputado estadual e eleito deputado federal, Renato já foi professor universitário e por conta da trajetória de vida e enfrentamento às injustiças estruturais do estado, tornou-se uma das principais lideranças negras do Paraná e do Brasil.
Freitas já enfrentou cassação na Câmara Municipal de Curitiba, abordagens policiais violentas e disputas judiciais arbitrárias. A perseguição da extrema direita é tamanha que fez com que o parlamentar fosse destaque no jornal inglês The Guardian, o que internacionalizou denúncias sobre a atuação de instituições do Paraná e Curitiba, a autoproclamada “capital europeia do Brasil”.