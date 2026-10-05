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"PIOR QUE TÁ NÃO FICA"

Com apenas 5,5 mil votos no Ceará, Tiririca perde eleição e encerra 16 anos na Câmara

Humorista tentou vaga de deputado federal por seu estado natal pela primeira vez, mas não conseguiu manter o histórico de vitórias construído em SP

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com apenas 5,5 mil votos no Ceará, Tiririca perde eleição e encerra 16 anos na Câmara
Autor Tiririca havia construído toda a sua base eleitoral em São Paulo, estado pelo qual se elegeu deputado federal quatro vezes - Foto: Reprodução/Instagram

O humorista Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PSD), não conseguiu se reeleger para a Câmara dos Deputados, encerrando uma sequência de quatro mandatos e 16 anos consecutivos no Legislativo federal. Nas eleições deste ano, o político de 61 anos obteve apenas 5.517 votos na disputa por uma cadeira pelo Ceará, um resultado que o deixou de fora do Congresso Nacional.

-LEIA MAIS: Veja as celebridades e influenciadores que se elegeram e os que ficaram de fora no 1º turno

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A derrota ocorreu sob um cenário político e geográfico diferente daquele que marcou sua trajetória. Nascido na cidade cearense de Itapipoca, Tiririca havia construído toda a sua base eleitoral em São Paulo, estado pelo qual se elegeu deputado federal quatro vezes seguidas entre 2010 e 2022. Para o pleito deste ano, ele decidiu transferir seu domicílio eleitoral na tentativa de representar o seu estado natal pela primeira vez. A mudança de ares também foi acompanhada por uma troca de legenda, com a saída do PL e a filiação ao PSD em novembro do ano passado.

O baixo desempenho nas urnas cearenses consolida uma perda expressiva e contínua de força eleitoral ao longo da última década. Em 2010, impulsionado pelo slogan de protesto "pior que está, não fica", ele despontou como o deputado federal mais votado do Brasil, conquistando mais de 1,3 milhão de eleitores paulistas. Desde então, sua votação encolheu sucessivamente. Na eleição de 2022, ainda no antigo partido e após ameaçar desistir da candidatura por perder o seu tradicional número de urna para Eduardo Bolsonaro, Tiririca garantiu o último mandato com 71.754 votos, a menor margem entre os deputados eleitos por São Paulo naquele ano.

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