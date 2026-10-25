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DISPUTA ACIRRADA

Com 93,82% das urnas apuradas, Lula lidera disputa presidencial com 51,69% dos votos

Diferença entre o candidato do PT e o adversário do PL é de aproximadamente 4 milhões de votos na atualização das 21h05

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com 93,82% das urnas apuradas, Lula lidera disputa presidencial com 51,69% dos votos
Autor Flávio Bolsonaro e Lula - Foto: Agência Brasil

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Com 93,82% das urnas apuradas até as 21h05 deste domingo (25), o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera a disputa pela Presidência da República com 51,69% dos votos válidos. O seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), aparece na segunda colocação com 48,31%. Em números absolutos, a diferença entre os dois concorrentes é de quase quatro milhões de eleitores, em um cenário de totalização que já caminha para o encerramento.

Segundo a atualização oficial, Lula soma até o momento 60.019.981 votos, contra 56.094.333 recebidos por Flávio Bolsonaro. Os dados abrangem 468.415 das 499.248 seções eleitorais espalhadas pelo país e exterior. O comparecimento às urnas atinge 80,92%, o que representa quase 120 milhões de eleitores que exerceram o direito ao voto. Em contrapartida, a taxa de abstenção registrada é de 19,08%, contabilizando pouco mais de 28,2 milhões de cidadãos aptos que não compareceram.

O balanço mostra ainda que a grande maioria do eleitorado optou por um dos dois candidatos. Dos 119.976.030 votos totais registrados até as 21h05, 96,78% foram classificados como válidos, ou seja, dados diretamente aos postulantes. Os votos nulos somam mais de 2,5 milhões, representando 2,11% do total, enquanto os votos em branco chegam a 1,3 milhão, o que equivale a 1,11% da votação.

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