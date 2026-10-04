Com 89,25% das urnas apuradas, Filipe Barros já é considerado eleito senador pelo Paraná

Candidato do PL consolida vitória na disputa pelas duas cadeiras no Congresso Nacional ao superar 2,8 milhões de votos; vitória ainda não é oficial

Com 89,25% das seções eleitorais apuradas no Paraná, o candidato Filipe Barros (PL) está matematicamente eleito para o Senado Federal. Ele lidera a contagem de votos com 27,39% da preferência do eleitorado paranaense, acumulando 2.819.782 confirmações nas urnas. O resultado garante ao parlamentar uma das duas cadeiras em disputa pelo estado na Câmara Alta do Congresso Nacional.

A segunda vaga em jogo segue ocupada provisoriamente por Deltan Dallagnol (Novo), que contabiliza 25,36% dos votos válidos, o equivalente a 2.610.544 escolhas do eleitorado. Na sequência da apuração, Alexandre Curi (Republicanos) aparece na terceira colocação com 16,61% (1.709.623 votos), seguido pelos dois nomes apresentados pelo Partido dos Trabalhadores: Gleisi, em quarto lugar, com 13,26% (1.365.090 votos), e Dr Rosinha, na quinta posição, registrando 10,01% da preferência (1.030.323 votos).

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O painel da Justiça Eleitoral mostra ainda Cristina Graeml (PSD) no sexto posto com 6,33% (652.063 votos), acompanhada por Karen Guerreiro (Missão), com 0,82% (84.340 votos), e Joaquim do MLB (UP), com 0,14% (14.113 votos). Na última posição figura Marcelo Marcelino (PCO), que registra 0,08% do total, com 8.359 votos. Para acompanhar os resultados oficiais e o andamento da totalização do pleito em tempo real, os eleitores podem consultar as plataformas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

