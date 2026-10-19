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ELEIÇÕES

Cinco estados e o DF terão segundo turno para governador

Eleitores vão às urnas no próximo domingo (25)

Escrito por Da Redação
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Cinco estados e o DF terão segundo turno para governador
Autor Urna eletrônica é preparada para votação - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A disputa pelos governos estaduais será definida em segundo turno em cinco Estados e no Distrito Federal neste domingo, 25. Eleitores de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e DF vão às urnas para a escolha de dois cargos: presidente e governador.

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Nos demais Estados, os eleitores votarão apenas para definir o próximo presidente da República. A disputa pelo Palácio do Planalto será entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

As eleições de 2026 registram o menor número de Estados com eleições para governador decididas em segundo turno desde a redemocratização. Nos outros 21 Estados, a disputa pelo governo estadual foi encerrada ainda no primeiro turno.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, para vencer a eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Quando nenhum concorrente alcança esse percentual, os dois mais votados disputam uma nova votação.

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Disputam o segundo turno das eleições para governador:

No Acre, vão disputar o segundo turno Mailza Assis, do Progressistas, e Alan Rick, do Republicanos.

No Amazonas, Omar Aziz, do PSD, e Professora Maria do Carmo, do PL.

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No Distrito Federal, Celina Leão, do Progressistas, e Leandro Grass, do PT.

No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, do Republicanos, e Ricardo Ferraço, do MDB.

No Rio Grande do Norte, Allyson, do União, e Cadu de Lula, do PT.

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No Tocantins, Professora Dorinha, do União, e Vicente Júnior, do PSDB.

Nessas localidades, os eleitores e as eleitoras vão às urnas para a escolha de dois cargos: presidente e governador.

No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para definir o próximo presidente da República. Os candidatos ao Palácio do Planalto são Flávio Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT.

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