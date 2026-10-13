Cidades do PR terão plebiscito e votação para prefeito durante o 2º turno

O segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 25 de outubro, terá uma dinâmica de votação ampliada para os eleitores de três municípios do Paraná. Enquanto a população de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, voltará às urnas para escolher um novo prefeito e vice em uma eleição suplementar, os moradores de Chopinzinho e São João, na região Sudoeste, participarão de um plebiscito para decidir uma alteração nos limites territoriais entre as duas cidades.

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Em Santana do Itararé, a eleição suplementar em Santana do Itararé ocorre em razão da cassação do mandato do prefeito Élcio José Vidal e do vice-prefeito Joás Ferraz Michetti. Eles foram condenados por compra de votos, referente ao pleito municipal de 2024.

Já nos municípios de Chopinzinho e São João, a consulta popular vai determinar se a área correspondente à Comunidade do Alto Mirim deixa de pertencer a Chopinzinho para ser incorporada ao território de São João. Na urna eletrônica, logo após registrirem a escolha para a Presidência da República, os votantes das duas cidades responderão "Sim" (número 1) ou "Não" (número 2) para a proposta de desmembramento territorial. As decisões das consultas populares serão validadas por maioria simples dos votos válidos, desconsiderando brancos e nulos.

A movimentação nas urnas paranaenses faz parte de um quadro nacional em que sete cidades brasileiras passarão por eleições suplementares municipais e outras quatro participarão de plebiscitos no mesmo dia. Além do Paraná, apenas o estado de Mato Grosso realizará consultas populares sobre divisões territoriais nos municípios de Poxoréu, Primavera do Leste, Cotriguaçu e Colniza. Eleições suplementares para o cargo de prefeito também ocorrem simultaneamente em municípios do Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Tocantins, sendo que nos dois últimos estados os eleitores também votarão para governador.

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A votação em todo o país será realizada entre 8h e 17h, acompanhando o horário oficial de Brasília. A Justiça Eleitoral reforça que todos os cidadãos habilitados a votar no primeiro turno mantêm o direito de exercer o voto normalmente no segundo turno, mesmo aqueles que não compareceram às urnas na votação anterior.