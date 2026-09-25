Chuvas intensas podem impactar 1º turno das eleições no Paraná e TRE-PR altera locais de votação

A previsão de chuvas intensas em todo o Paraná para o próximo domingo (4), dia do primeiro turno das eleições gerais de 2026, mobilizou o Governo do Estado e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) para alinhar medidas de contingência. Em coletiva concedida nesta sexta-feira (25) após reunião do Gabinete de Gestão Integrada, o secretário de Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, alertou que o clima adverso pode dificultar o acesso dos eleitores às urnas em algumas regiões. Cidades como Apucarana, Adrianópolis e União da Vitória, que enfrentam os impactos de tempestades recentes, concentram as atenções das forças de resposta a desastres.

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Diante do risco iminente de alagamentos, o TRE-PR confirmou a alteração preventiva de seis locais de votação no município de União da Vitória, medida que afeta diretamente 9,7 mil eleitores. A readequação atende também à necessidade da Defesa Civil, que poderá utilizar alguns dos prédios escolares originalmente cadastrados para abrigar famílias desabrigadas. Outros cinco pontos de votação no estado permanecem sob avaliação e podem ser transferidos a qualquer momento. Para definir o plano de ação definitivo, o presidente da corte eleitoral, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, reuniu-se com técnicos do Simepar e representantes da Defesa Civil nesta sexta-feira.

Em União da Vitória, a Justiça Eleitoral remanejou os eleitores do Salão da Igreja do Loteamento Maria Anizia para o Colégio Estadual Marina Marés de Souza, da Escola Municipal Professor Didio Augusto para o CMEI Zilá Palma Fernandes Luiz, do Colégio Estadual Bernardina Schleder para o CMEI Maria Flenik, da Escola Municipal Coronel Davi Carneiro para o Centro Comunitário do Bairro São Joaquim, da Escola Municipal Melvin Jones para a Escola Saint Joseph e da Escola Municipal Dario Bordin para o CMEI Eneida Fagundes da Silva.

Quanto à segurança pública para o pleito, a Secretaria de Estado da Segurança Pública projeta uma jornada sem grandes anormalidades no âmbito da ordem urbana. Por esse motivo, o secretário Hudson Leôncio Teixeira adiantou que não pretende solicitar ao Poder Executivo a implantação da "Lei Seca", medida que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas no dia da votação, justificando que o histórico comportamental dos eleitores paranaenses tem demonstrado maturidade e dispensado restrições operacionais dessa natureza.