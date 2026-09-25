Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
MUDANÇAS

Chuvas intensas podem impactar 1º turno das eleições no Paraná e TRE-PR altera locais de votação

Unidade da Justiça Eleitoral transfere seis seções em União da Vitória; governo monitora cidades do interior atingidas por enchentes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Chuvas intensas podem impactar 1º turno das eleições no Paraná e TRE-PR altera locais de votação
Autor Alagamentos em Curitiba - Foto: Reprodução/ G1

A previsão de chuvas intensas em todo o Paraná para o próximo domingo (4), dia do primeiro turno das eleições gerais de 2026, mobilizou o Governo do Estado e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) para alinhar medidas de contingência. Em coletiva concedida nesta sexta-feira (25) após reunião do Gabinete de Gestão Integrada, o secretário de Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, alertou que o clima adverso pode dificultar o acesso dos eleitores às urnas em algumas regiões. Cidades como Apucarana, Adrianópolis e União da Vitória, que enfrentam os impactos de tempestades recentes, concentram as atenções das forças de resposta a desastres.

-LEIA MAIS: Copel religa 99,8% da energia em Apucarana após temporal e foca nos últimos 153 imóveis

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Diante do risco iminente de alagamentos, o TRE-PR confirmou a alteração preventiva de seis locais de votação no município de União da Vitória, medida que afeta diretamente 9,7 mil eleitores. A readequação atende também à necessidade da Defesa Civil, que poderá utilizar alguns dos prédios escolares originalmente cadastrados para abrigar famílias desabrigadas. Outros cinco pontos de votação no estado permanecem sob avaliação e podem ser transferidos a qualquer momento. Para definir o plano de ação definitivo, o presidente da corte eleitoral, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, reuniu-se com técnicos do Simepar e representantes da Defesa Civil nesta sexta-feira.

Em União da Vitória, a Justiça Eleitoral remanejou os eleitores do Salão da Igreja do Loteamento Maria Anizia para o Colégio Estadual Marina Marés de Souza, da Escola Municipal Professor Didio Augusto para o CMEI Zilá Palma Fernandes Luiz, do Colégio Estadual Bernardina Schleder para o CMEI Maria Flenik, da Escola Municipal Coronel Davi Carneiro para o Centro Comunitário do Bairro São Joaquim, da Escola Municipal Melvin Jones para a Escola Saint Joseph e da Escola Municipal Dario Bordin para o CMEI Eneida Fagundes da Silva.

Quanto à segurança pública para o pleito, a Secretaria de Estado da Segurança Pública projeta uma jornada sem grandes anormalidades no âmbito da ordem urbana. Por esse motivo, o secretário Hudson Leôncio Teixeira adiantou que não pretende solicitar ao Poder Executivo a implantação da "Lei Seca", medida que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas no dia da votação, justificando que o histórico comportamental dos eleitores paranaenses tem demonstrado maturidade e dispensado restrições operacionais dessa natureza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CHUVAS Eleições medidas de contingência paraná TRE PR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV