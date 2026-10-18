Carreata com Flávio Bolsonaro e Moro atrai multidão em Curitiba

Grande carreata e motociata percorreu locais simbólicos da Lava Jato e terminou com manifestação na Boca Maldita

Uma multidão tomou as ruas de Curitiba neste sábado (17) em uma grande carreata e motociata em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. A mobilização reuniu o governador eleito do Paraná, Sergio Moro, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e o governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, além de senadores eleitos, deputados e outras lideranças políticas dos três estados do Sul.

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A concentração ocorreu às 14h30, nas proximidades do prédio da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou preso. De lá, os participantes seguiram em direção ao prédio da Justiça Federal, no Ahú, onde Moro atuou como juiz federal e conduziu processos da Operação Lava Jato. A programação prevê o encerramento com um grande ato na Boca Maldita, tradicional espaço de manifestações políticas no centro da capital paranaense.

Na entrevista coletiva antes da saída da carreata, Moro destacou o simbolismo dos locais escolhidos e afirmou que a mobilização representa uma demonstração de apoio a Flávio Bolsonaro e de oposição ao governo Lula.

“É um ato simbólico muito forte em apoio a Flávio Bolsonaro presidente e fora Lula”, afirmou Moro, que agradeceu a presença dos governadores e das lideranças políticas dos três estados.

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Moro destaca legado da Lava Jato

Ao falar sobre a escolha do prédio da Polícia Federal como ponto de partida, Moro ressaltou a importância da Operação Lava Jato no combate à corrupção e criticou o que considera um retrocesso no enfrentamento dos desvios de recursos públicos.

“A Lava Jato é uma grande marca, a maior operação da história do Brasil contra a corrupção, e o paranaense tem orgulho da Lava Jato”, declarou.

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O governador eleito também fez críticas ao governo Lula e mencionou os escândalos envolvendo o Banco Master e os descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

“Se a Justiça e a lei tivessem sido cumpridas à risca, Lula estaria aqui ainda cumprindo pena e não teria feito tão mal para o país”, disse Moro, ao defender que o local escolhido representa um símbolo da Justiça brasileira.

Moro afirmou ainda que o Paraná tem uma responsabilidade importante no processo eleitoral e defendeu a união dos estados do Sul em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro.

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“No dia 25, todos votaremos 22 para colocar no Palácio do Planalto um aliado do Paraná, um aliado do Sul do país. O Sul se uniu porque entende que Flávio Bolsonaro é o melhor candidato para o Brasil, mas é o melhor candidato para o Sul”, afirmou.

Governadores destacam união dos três estados

Jorginho Mello ressaltou a união política entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e afirmou que os atos realizados nos três estados têm o objetivo de mobilizar a população para a eleição presidencial.

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“Um ato cívico, um ato de demonstração de unidade entre o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nós estamos juntos, participando de eventos em cada estado, querendo dizer para a população da importância de a gente libertar o Brasil”, declarou.

O governador catarinense também manifestou confiança na vitória de Flávio Bolsonaro. “O Brasil precisa vencer as eleições e vai vencer dia 25. Dia 25 é 22”, afirmou.

Luciano Zucco agradeceu a recepção em Curitiba e destacou a presença conjunta das lideranças políticas dos três estados.

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“A gente está aqui mostrando realmente a união, três governadores eleitos do partido do presidente Flávio, nove senadores alinhados dos três estados. E será muito importante que tenhamos Flávio Bolsonaro eleito presidente do nosso país”, disse.

Zucco também criticou a atuação de Lula na campanha eleitoral e afirmou que a união política do Sul será determinante para ampliar a votação de Flávio Bolsonaro.

“Ganhamos nos três estados, mas vamos aumentar ainda mais a diferença para que a gente possa, no dia 25, salvar o Brasil, salvar os brasileiros. É Flávio 22”, declarou.

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Senadores eleitos e parlamentares participam do ato

A mobilização também contou com a presença de Carlos Bolsonaro, senador eleito por Santa Catarina, e dos senadores eleitos pelo Paraná Filipe Barros e Deltan Dallagnol. Também participam os senadores eleitos Marcel van Hattem e Sanderson, representantes do Rio Grande do Sul, além de deputados federais e estaduais e do vice-governador eleito do Paraná, Edson Vasconcelos.

Carlos Bolsonaro destacou a união das lideranças e agradeceu a Moro pela oportunidade de participar da mobilização em Curitiba.

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“É um time unido, é um time coeso e eu tenho certeza absoluta que esse time aqui vai ajudar não só o Sul do Brasil, mas o Brasil como um todo, e vamos ajudar todo o país a sair das garras do PT”, afirmou.

A carreata e a motociata integram uma série de mobilizações realizadas no Sul do país em apoio a Flávio Bolsonaro. Na quarta-feira (14), Moro participou de um grande ato em Porto Alegre, ao lado de Zucco. Neste sábado, antes da mobilização em Curitiba, uma motociata também reuniu apoiadores em Florianópolis, com a participação de Jorginho Mello.

A agenda conjunta busca reforçar a unidade política dos três estados e ampliar a mobilização dos eleitores sulistas em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro na reta final da campanha