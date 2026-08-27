Carlos Gil reúne lideranças em Ivaiporã e reforça alianças para as eleições de 2026

O prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) reuniu, na noite de quarta-feira (26), em Ivaiporã, lideranças e apoiadores em um ato político de apoio a candidatos nas eleições de 2026. O encontro ocorreu no salão da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e reuniu a vice-prefeita Gertrudes Bernardy, vereadores, lideranças locais e representantes de outros municípios do Vale do Ivaí.

O grupo apoia a reeleição de Sérgio Souza (MDB) para deputado federal e de Ademar Traiano (PSD) para deputado estadual. Para o Senado, o apoio é para Alexandre Curi (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Para o Governo do Paraná, o apoio é a Sandro Alex (PSD), ex-secretário estadual de Infraestrutura e Logística.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Sandro Alex destaca média salarial recorde das mulheres no Paraná

Durante o ato, Carlos Gil destacou a relação política construída com os candidatos ao longo dos últimos anos. O prefeito afirmou que mantém as mesmas alianças e defendeu a continuidade do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado.

Ao defender a manutenção das alianças com Sérgio Souza e Ademar Traiano, Carlos Gil criticou políticos que, segundo ele, aparecem apenas em períodos eleitorais. “Eles não são deputados de Copa do Mundo, aqueles que aparecem apenas de quatro em quatro anos para fazer promessas e depois somem. O Sérgio e o Traiano trabalham com a gente durante os quatro anos”, afirmou Carlos Gil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o prefeito, a parceria ajudou Ivaiporã a viabilizar investimentos em diferentes áreas. Carlos Gil também apresentou novas demandas do município aos aliados políticos.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

O deputado estadual e candidato à reeleição Ademar Traiano destacou a parceria com Carlos Gil. Segundo Traiano, a relação começou na primeira eleição do prefeito e continuou durante os mandatos seguintes. “Nós somos parceiros e amigos desde a primeira eleição do Gil. Nunca o abandonei. Ele também, da mesma forma. E, portanto, tudo aquilo que ele apresentar, eu vou me empenhar de corpo e alma para transformar em realidade”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O deputado federal e candidato à reeleição Sérgio Souza destacou a ligação com Ivaiporã, cidade onde nasceu, e afirmou que mantém uma relação próxima com o município.

Durante o discurso, Souza citou recursos destinados a Ivaiporã durante sua atuação parlamentar e destacou a relação que mantém com o município, onde nasceu. “Eu tenho uma relação muito forte com Ivaiporã, onde estão minhas raízes. Estamos aqui para apresentar nossas propostas, mas também para ouvir a nossa gente e entender as necessidades do município. É a partir dessas demandas que podemos buscar melhorias para a população”, afirmou.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Reprodução Foto: Reprodução



