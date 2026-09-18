Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
ELEIÇÕES 2026

Candidatos não poderão ser presos a partir deste sábado

Durante o período de restrição, detenções só poderão ocorrer em casos de flagrante delito

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Candidatos não poderão ser presos a partir deste sábado
Autor Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Candidatas e candidatos que disputam as eleições de 2026 não poderão ser presos ou detidos a partir deste sábado (19). A medida é uma determinação do Código Eleitoral e passa a valer exatamente 15 dias antes do primeiro turno da votação, agendado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o dia 4 de outubro.

-LEIA MAIS: Corpo de jovem que desapareceu no Lago Saracura é localizado em Faxinal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A garantia abrange todas as pessoas com candidatura devidamente registrada para a disputa e permanece em vigor até 48 horas após o encerramento da votação. Durante todo esse período, prisões ou detenções de concorrentes serão permitidas exclusivamente em casos de flagrante delito.

No pleito deste ano, os eleitores de todo o país irão às urnas para escolher os novos ocupantes dos cargos de presidente da República, governadores, senadores, além de deputados federais, estaduais e distritais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CANDIDATOS Eleições legislação electoral Prisão TSE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV