Candidatos não poderão ser presos a partir deste sábado

Candidatas e candidatos que disputam as eleições de 2026 não poderão ser presos ou detidos a partir deste sábado (19). A medida é uma determinação do Código Eleitoral e passa a valer exatamente 15 dias antes do primeiro turno da votação, agendado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o dia 4 de outubro.

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A garantia abrange todas as pessoas com candidatura devidamente registrada para a disputa e permanece em vigor até 48 horas após o encerramento da votação. Durante todo esse período, prisões ou detenções de concorrentes serão permitidas exclusivamente em casos de flagrante delito.

No pleito deste ano, os eleitores de todo o país irão às urnas para escolher os novos ocupantes dos cargos de presidente da República, governadores, senadores, além de deputados federais, estaduais e distritais.