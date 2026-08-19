Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
ACIDENTE

Candidatos ao governo do PR lamentam tragédia com 23 mortes no Estado

Colisão entre carreta e micro-ônibus foi registrada na região do município de Ipiranga, nos Campos Gerais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Candidatos ao governo do PR lamentam tragédia com 23 mortes no Estado
Autor Acidente deixou 23 mortes na região de Ipiranga, nos Campos Gerais - Foto: Reprodução PRF

Os principais candidatos ao governo do Paraná divulgaram notas, nesta quarta-feira (19), lamentando o grave acidente na BR-373 envolvendo uma carreta e um micro-ônibus na madrugada desta quarta-feira (19) na região do município de Ipiranga, nos Campos Gerais, que matou 23 pessoas e deixou cinco feridas.

-LEIA MAIS: Acidente entre ônibus e carreta deixa 23 mortos e cinco feridos na BR-373 no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Candidato ao governo pelo PL, Sergio Moro divulgou um depoimento de pesar. "Minha solidariedade às vítimas, seus familiares e amigos diante do trágico acidente ocorrido na BR-373, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. Uma colisão frontal que deixou 23 mortos, entre eles duas crianças. É uma tragédia que causa profunda tristeza e consternação. Neste momento de dor, desejo força e conforto às famílias que perderam seus entes queridos. Que Deus conforte a todos", disse.

Sandro Alex (PSD) também se manifestou. "O grave acidente em Ipiranga deixa todo o Paraná de luto. Meus sentimentos às famílias das vítimas, em especial à população de Imbituva. Desejo força e uma pronta recuperação aos feridos. As nossas forças de segurança já estão trabalhando para esclarecer as causas dessa tragédia. Que Deus conforte a todos neste momento de tanta dor. Meus sentimentos às famílias das vítimas, em especial à população de Imbituva. Desejo força e uma pronta recuperação aos feridos. As nossas forças de segurança já estão trabalhando para esclarecer as causas dessa tragédia. Que Deus conforte a todos nesse momento de tanta dor", disse.

Requião Filho, candidato ao governo pelo PDT, também falou sobre o tema em entrevista à CBN. Ele lamentou a tragédia e comentou que as estradas precárias e o sistema de tráfego de veículos e caminhões pesados são responsáveis por causar inúmeros acidentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Candidatos ao Senado e a outros cargos também lamentaram as perdas de vida no acidente.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente BR-373 candidatos ao governo Requião Filho Sandro Alex Sergio Moro solidariedade tragédia Paraná
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV