Candidatos ao governo do PR lamentam tragédia com 23 mortes no Estado

Os principais candidatos ao governo do Paraná divulgaram notas, nesta quarta-feira (19), lamentando o grave acidente na BR-373 envolvendo uma carreta e um micro-ônibus na madrugada desta quarta-feira (19) na região do município de Ipiranga, nos Campos Gerais, que matou 23 pessoas e deixou cinco feridas.

-LEIA MAIS: Acidente entre ônibus e carreta deixa 23 mortos e cinco feridos na BR-373 no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Candidato ao governo pelo PL, Sergio Moro divulgou um depoimento de pesar. "Minha solidariedade às vítimas, seus familiares e amigos diante do trágico acidente ocorrido na BR-373, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. Uma colisão frontal que deixou 23 mortos, entre eles duas crianças. É uma tragédia que causa profunda tristeza e consternação. Neste momento de dor, desejo força e conforto às famílias que perderam seus entes queridos. Que Deus conforte a todos", disse.

Sandro Alex (PSD) também se manifestou. "O grave acidente em Ipiranga deixa todo o Paraná de luto. Meus sentimentos às famílias das vítimas, em especial à população de Imbituva. Desejo força e uma pronta recuperação aos feridos. As nossas forças de segurança já estão trabalhando para esclarecer as causas dessa tragédia. Que Deus conforte a todos neste momento de tanta dor. Meus sentimentos às famílias das vítimas, em especial à população de Imbituva. Desejo força e uma pronta recuperação aos feridos. As nossas forças de segurança já estão trabalhando para esclarecer as causas dessa tragédia. Que Deus conforte a todos nesse momento de tanta dor", disse.

Requião Filho, candidato ao governo pelo PDT, também falou sobre o tema em entrevista à CBN. Ele lamentou a tragédia e comentou que as estradas precárias e o sistema de tráfego de veículos e caminhões pesados são responsáveis por causar inúmeros acidentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Candidatos ao Senado e a outros cargos também lamentaram as perdas de vida no acidente.