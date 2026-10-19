BTG/Nexus: a seis dias do 2.º turno, Flávio Bolsonaro tem 50,3% e Lula soma 49,7%

A 18.ª rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (19), aponta um cenário de empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais. No recorte de votos válidos, Flávio aparece com 50,3%, enquanto Lula contabiliza 49,7%, configurando uma distância de apenas 0,6 ponto percentual entre ambos. A seis dias da votação marcada para 25 de outubro, o resultado indica um acirramento da disputa em relação ao levantamento de 13 de outubro, quando o candidato do PL liderava com 52% contra 48% do atual chefe do Executivo.

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O levantamento revela ainda uma leve oscilação no grau de convicção do eleitorado a poucos dias do pleito. O índice de entrevistados que afirmam certeza no voto caiu de 92,4% para 90,9%, ao passo que 8,4% admitem a possibilidade de mudar de escolha até o dia da eleição. Entre os eleitores propensos a rever a opção, 14,9% consideram migrar para Lula e 7,1% apontam Flávio como uma alternativa viável. Paralelamente, os dois postulantes registraram oscilações na rejeição: a taxa de eleitores que declaram não votar em Lula caiu de 50,6% para 47,8%, enquanto a de Flávio variou de 47% para 46,8%.

A pesquisa também aferiu a percepção dos eleitores sobre a gestão federal. A aprovação do governo Lula subiu de 45% para 47,2%, enquanto a desaprovação ficou em 48,8%, e outros 4,1% não souberam ou não responderam. Na avaliação do trabalho desempenhado pela administração, 32,4% classificam a gestão como ótima ou boa, 42,9% a consideram ruim ou péssima e 23,6% a avaliam como regular. Além disso, a sondagem consultou a população sobre o fim da escala de trabalho 6x1, pauta defendida por Lula, revelando que 62,2% dos entrevistados aprovam a medida, 26,4% se posicionam de forma contrária e 7,4% não opinaram.

Encomendada pelo BTG Pactual e conduzida pela Nexus, empresa pertencente à FSB Holding, a pesquisa ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro de 2026. O levantamento apresenta margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%, e está oficialmente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04499/2026.