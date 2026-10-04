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PRESIDÊNCIA

Bolsonaro e Lula vão ao segundo turno após 97,36% das urnas apuradas

Flávio Bolsonaro lidera com 47,42% dos votos, enquanto Lula tem 44,70%; Justiça Eleitoral aponta eleição matematicamente definida para a segunda etapa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bolsonaro e Lula vão ao segundo turno após 97,36% das urnas apuradas
Autor Foto: Divulgação

Com 97,36% das seções eleitorais totalizadas em todo o território nacional, a eleição para a Presidência da República está matematicamente definida para o segundo turno. Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são os dois candidatos que avançam para a próxima etapa da disputa.

Flávio Bolsonaro lidera a apuração com 47,42% dos votos válidos, somando 55.038.846 votos. Lula aparece na segunda colocação, com 44,70% e 51.886.308 votos. A diferença entre os dois candidatos é de 2,72 pontos percentuais, ou 3.152.538 votos.

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A definição do segundo turno ocorre após a Justiça Eleitoral alcançar 486.071 das 499.248 seções eleitorais do país, correspondentes a 97,36% do total. Com esse percentual de apuração, os demais candidatos não têm mais possibilidade matemática de alcançar um dos dois primeiros colocados.

O resultado também confirma uma mudança significativa no cenário observado ao longo da apuração. Flávio Bolsonaro iniciou a contagem com mais de 50% dos votos válidos, mas seu percentual caiu progressivamente conforme novas seções foram totalizadas. Na parcial anterior, com 89,85% das urnas apuradas, o candidato registrava 48,08%. Agora, aparece com 47,42%. Lula, por sua vez, avançou na mesma medida e chega a 44,70% dos votos válidos nesta parcial.

Augusto Cury fica em terceiro

O escritor Augusto Cury (Avante) termina a disputa pelo primeiro turno na terceira colocação, com 2,91% dos votos válidos e 3.375.543 votos.

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Renan Santos (Missão) aparece em quarto lugar, com 2,27%, somando 2.629.431 votos. Ronaldo Caiado (PSD) vem logo atrás, com 2,21% e 2.563.171 votos.

Entre os demais candidatos, Zema (Novo) registra 0,28% dos votos válidos, com 321.227 votos. Samara (UP) aparece com 0,10%, totalizando 120.950 votos.

Hertz Dias (PSTU) tem 0,04%, com 42.367 votos. Clariana Barão (DC) registra 0,03%, com 39.312 votos.

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Edmilson Costa (PCB) soma 0,02%, com 22.090 votos. Veterinário Wilson Grassi (Democrata) aparece com 0,01%, com 16.546 votos. Rui Costa Pimenta (PCO) também registra 0,01%, com 14.792 votos.

Apuração se aproxima do fim

Até a atualização das 20h57, foram totalizadas 486.071 das 499.248 seções eleitorais existentes no país, o equivalente a 97,36% do total.

O eleitorado apto nas seções já totalizadas é de 154.359.999 pessoas. Desse universo, 121.873.397 eleitores compareceram às urnas, correspondendo a 78,95% de comparecimento. A abstenção é de 21,05%, com 32.486.179 eleitores que não compareceram às urnas.

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Entre os votos registrados, 116.070.583 são válidos, correspondendo a 95,24% do total. Foram contabilizados ainda 3.557.783 votos nulos, equivalentes a 2,92%, e 2.245.031 votos em branco, correspondentes a 1,84%.

Com a eleição matematicamente definida, Flávio Bolsonaro e Lula agora se enfrentam no segundo turno da disputa pela Presidência da República. A apuração dos votos restantes continua até a totalização completa das seções eleitorais.

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