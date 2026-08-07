Beto Preto mobiliza 20 prefeitos e mais de 500 lideranças da região Oeste

O deputado federal Beto Preto reuniu mais de 500 lideranças políticas e comunitárias da região Oeste do Paraná durante o Encontro de Lideranças da Região Oeste, realizado nesta quinta-feira (6), em Cascavel. O evento contou com a participação de representantes de cerca de 30 municípios, além de 20 prefeitos, consolidando o início de uma série de encontros regionais que o parlamentar promoverá em todo o Estado.

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Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito de Cascavel, Renato Silva; o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Marcel Micheletto; o deputado estadual Gugu Bueno; o secretário municipal de Saúde de Foz do Iguaçu e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR), Fábio de Melo; além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças de diferentes setores.

Durante o encontro, Beto Preto destacou que a saúde continuará sendo a principal bandeira de seu mandato, mas reforçou que a atuação parlamentar será voltada para todas as áreas estratégicas do desenvolvimento dos municípios paranaenses.

"Foi um momento bonito da saúde, olhando para frente e mostrando o quanto ela é importante para o nosso Estado e para o Brasil. O SUS é um patrimônio dos brasileiros e essa sempre será a nossa principal bandeira. Mas também vamos discutir os demais assuntos que são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios", afirmou.

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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O deputado ressaltou que o encontro em Cascavel representa apenas o pontapé inicial de uma agenda que percorrerá todas as regiões do Paraná, fortalecendo o diálogo com lideranças locais e construindo soluções para os desafios de cada município.

"Nosso mandato é para todo o Paraná. Vamos conversar com lideranças do Oeste, do Vale do Ivaí, do Norte, da região de Irati, Guarapuava, Curitiba, Região Metropolitana e Litoral. É um mandato municipalista, presente em todas as regiões do Estado, ouvindo as pessoas e trabalhando para levar resultados concretos", destacou Beto Preto.

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20 prefeitos e mais de 500 lideranças da região Oeste

O deputado federal Beto Preto reuniu mais de 500 lideranças políticas e comunitárias da região Oeste do Paraná durante o Encontro de Lideranças da Região Oeste, realizado nesta quinta-feira (6), em Cascavel. O evento contou com a participação de representantes de cerca de 30 municípios, além de 20 prefeitos, consolidando o início de uma série de encontros regionais que o parlamentar promoverá em todo o Estado.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito de Cascavel, Renato Silva; o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Marcel Micheletto; o deputado estadual Gugu Bueno; o secretário municipal de Saúde de Foz do Iguaçu e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR), Fábio de Melo; além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças de diferentes setores.

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Durante o encontro, Beto Preto destacou que a saúde continuará sendo a principal bandeira de seu mandato, mas reforçou que a atuação parlamentar será voltada para todas as áreas estratégicas do desenvolvimento dos municípios paranaenses.

"Foi um momento bonito da saúde, olhando para frente e mostrando o quanto ela é importante para o nosso Estado e para o Brasil. O SUS é um patrimônio dos brasileiros e essa sempre será a nossa principal bandeira. Mas também vamos discutir os demais assuntos que são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios", afirmou.

O deputado ressaltou que o encontro em Cascavel representa apenas o pontapé inicial de uma agenda que percorrerá todas as regiões do Paraná, fortalecendo o diálogo com lideranças locais e construindo soluções para os desafios de cada município.

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"Nosso mandato é para todo o Paraná. Vamos conversar com lideranças do Oeste, do Vale do Ivaí, do Norte, da região de Irati, Guarapuava, Curitiba, Região Metropolitana e Litoral. É um mandato municipalista, presente em todas as regiões do Estado, ouvindo as pessoas e trabalhando para levar resultados concretos", destacou Beto Preto.