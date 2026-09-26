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Beto Preto defende saúde e municipalismo para novo mandato em Brasília

Deputado federal e ex-prefeito de Apucarana destaca saúde, infraestrutura, educação e municipalismo entre as prioridades para um novo mandato

Escrito por Da Redação
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Candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados pelo PSD, Beto Preto esteve nos estúdios do TNOnline e falou sobre as principais bandeiras que pretende defender em um novo mandato. Ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Estado da Saúde, ele afirma que decidiu novamente colocar o nome à disposição dos eleitores principalmente para continuar atuando na área da saúde e na representação de Apucarana e do Vale do Ivaí.

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“Eu decidi colocar meu nome novamente à disposição pelos mesmos motivos de 2022: saúde, representação de Apucarana e do Vale do Ivaí. Quero continuar esse trabalho em Brasília, representando Apucarana e o Paraná”, afirmou.

Beto Preto lembrou que Apucarana passou décadas sem eleger um deputado federal e destacou a importância de a região ter representação no Congresso. Segundo ele, a atuação deve envolver não apenas a cidade, mas também municípios que compartilham serviços e demandas.

Saúde como principal bandeira

Médico, Beto Preto colocou a saúde como uma das principais prioridades para um novo mandato. Ao falar sobre a pandemia de Covid-19, relembrou a atuação na gestão pública e afirmou que procurava manter contato constante com a população.

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“Eu falava todos os dias com a população, orientando, acalmando e explicando o que estava acontecendo. Nós lutamos muito pelas vacinas, ampliamos leitos, compramos respiradores e fizemos tudo dentro da lei”, disse.

Para o deputado, a regionalização deve continuar sendo fortalecida. “O município está na ponta. É ele que atende a população. O Estado precisa estar junto, apoiando os municípios para que a saúde funcione cada vez melhor”, afirmou.

Entre os exemplos citados está o Hospital da Providência e a nova estrutura materno-infantil. Beto Preto destacou o projeto e lembrou que a obra levou anos até ser concluída.

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“É um hospital novo, zero quilômetro. É uma das melhores maternidades do Paraná. Foi um projeto que começou há 11 anos e que finalmente foi entregue para a população”, declarou.

Ele também citou o Hospital da Acea e o volume de cirurgias realizadas na unidade. “São cirurgias de varizes, próteses de quadril e joelho, menisco, ligamento, vesícula, hérnia, catarata. É um trabalho muito importante e que atende não só Apucarana, mas toda a região”, afirmou.

Infraestrutura e integração regional

Na área de infraestrutura, Beto Preto citou obras rodoviárias e ferroviárias que, segundo ele, precisam continuar sendo acompanhadas. Entre elas estão o Contorno Leste de Apucarana, o Contorno de Califórnia, a duplicação do Contorno Norte e o trecho entre Ortigueira e Imbaú.

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“Precisamos continuar acompanhando os contornos, as ferrovias e também os novos contratos de pedágio. Infraestrutura é desenvolvimento e é importante para Apucarana e para o Vale do Ivaí”, disse.

O deputado também defendeu uma atuação conjunta entre Apucarana, Arapongas e o Vale do Ivaí. “Nós temos uma integração muito grande. A maternidade está em Apucarana, a cardiologia está em Arapongas. As cidades precisam conversar e trabalhar juntas”, afirmou.

Educação e novas tecnologias

Beto Preto também defendeu investimentos em qualificação profissional e novas tecnologias. Para ele, a transformação do mercado de trabalho exige preparação dos trabalhadores.

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“O corte de cana já está mecanizado, a produção de leite está cada vez mais mecanizada. Então precisamos preparar as pessoas para aprender outras coisas, para trabalhar com tecnologia, automação e inteligência artificial”, afirmou.

Ele também defendeu a ampliação de cursos de graduação e pós-graduação por meio da Universidade Aberta do Brasil e destacou o potencial turístico do Vale do Ivaí.

Mais recursos para os municípios

Na segurança, Beto Preto afirmou que apoia a discussão de uma política nacional para o setor, mas defendeu atenção aos custos das guardas municipais.

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“Não adianta só mandar viatura e equipamento. Tem que ajudar no custeio, porque o município precisa pagar o servidor, manter a estrutura e fazer a segurança funcionar”, declarou.

O fortalecimento dos municípios também aparece entre as prioridades. Beto Preto criticou a concentração de recursos na União e defendeu uma divisão maior da arrecadação com as prefeituras.

“Quanto mais dinheiro na mão do município, mais perto das pessoas ele está. Não podemos criar obrigação para o município sem dizer de onde vai sair o dinheiro”, afirmou.

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Ao final, Beto Preto destacou ações realizadas durante sua trajetória política em Apucarana, como investimentos em habitação, iluminação, educação e saúde, além da implantação do curso de Medicina e de novos equipamentos educacionais.

“Eu quero continuar trabalhando por Apucarana, pelo Vale do Ivaí e pelo Paraná. É isso que eu fiz como prefeito, é isso que estou fazendo como deputado e é isso que pretendo continuar fazendo”, concluiu.


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Beto Preto defende saúde e municipalismo para novo mandato em Brasília
AutorFoto: Adry Freitas/ TNOnline



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