Bazana destaca investimentos em Apaes e mira reeleição com foco no interior do Paraná

Deputado estadual afirma ter articulado junto ao Governo do Estado a destinação de mais de R$ 1,5 bilhão a escolas especializadas e entidades





O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), afirmou em entrevista ao grupo Tribuna que o mandato foi marcado pela destinação de recursos para municípios e pela defesa das escolas especializadas e das pessoas com deficiência. Para um eventual segundo mandato, ele pretende manter a atuação na área da educação especial, ampliar investimentos nos municípios e cobrar avanços em obras de infraestrutura no Norte do Paraná.

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Entre os números apresentados pelo parlamentar está a destinação de mais de R$ 95 milhões para Arapongas, cidade onde nasceu, em áreas como saúde, educação, segurança e assistência social. Bazana também afirma que mais de R$ 1,5 bilhão foi destinado às escolas especializadas e instituições do Paraná durante os quatro anos de mandato. “Nós focamos muito forte ali na minha cidade natal, e a gente pode dizer que realmente é muito gratificante poder trabalhar pelas cidades”, afirmou Bazana.

Segundo o deputado, os convênios com instituições também foram ampliados durante o período. Ele atribui parte dos resultados à articulação com o Governo do Estado e afirma que a pauta das escolas especializadas ganhou espaço no Executivo estadual. “Eu consegui mais que dobrar esses convênios. O Governo do Estado, o governador Ratinho Junior, é um governo sensível, um governador que realmente abraçou a nossa causa”, declarou.

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A atuação junto às Apaes é uma das principais bandeiras de Bazana. O deputado afirma ter 24 anos de trabalho voluntário junto às instituições e diz que essa experiência orienta sua atuação parlamentar. Segundo ele, há recursos para a construção de 36 novas unidades de Apae no Paraná. Sete já foram inauguradas e as demais estão em diferentes etapas de construção ou documentação. “Eu tenho essa pauta como referência de vida. Me tornei deputado para isso também”, afirmou.

Bazana diz ainda que ampliou o trabalho para entidades que atendem idosos, crianças em situação de vulnerabilidade e pessoas com dependência química.

Em Arapongas, o deputado destaca a construção de uma nova unidade da Apae. A proposta prevê a unificação dos dois espaços atualmente utilizados pela instituição e, conforme Bazana, terá investimento superior a R$ 20 milhões, em uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura. “É uma obra nova, uma obra que vai investir ali mais de R$ 20 milhões”, disse. Segundo ele, o projeto está na Prefeitura para o levantamento dos custos e posterior licitação.

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Bazana também defende a manutenção do modelo de escolas especializadas adotado no Paraná. Segundo ele, as instituições oferecem atendimento educacional e também suporte clínico para os alunos, com profissionais de diferentes áreas.

“A gente prepara essas crianças, depois dá continuidade dentro das escolas especializadas, nós preparamos para serem inseridas novamente ao ensino comum. Aquelas que não têm condição de voltar para o ensino comum, a gente prepara para o mercado de trabalho, e aquelas que não têm condição de mercado de trabalho, a gente prepara para a vida”, afirmou.

O parlamentar também afirma que o atendimento especializado não se limita à educação. Ele cita equipes com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, clínicos gerais, dentistas e assistentes sociais em instituições da região.

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Na avaliação de Bazana, a proximidade com o Governo do Estado foi importante para viabilizar mudanças e investimentos no setor. Ele afirma ter atuado como interlocutor do governador nas demandas relacionadas às escolas especializadas. “Eu sou hoje o interlocutor do governador Ratinho Junior para levar as melhores condições para as escolas especializadas do estado do Paraná”, afirmou.

Além da educação especial, o deputado afirma ter atendido demandas apresentadas por prefeitos de diferentes regiões. Segundo ele, os pedidos envolveram principalmente educação, equipamentos e veículos para escolas estaduais, além de outras áreas. “Todos os municípios que nos procuram, todos os prefeitos que estiveram conosco, nós atendemos de alguma forma”, disse.

Entre os exemplos citados está a construção da Casa da Paz, em Dois Vizinhos, voltada ao atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade. Bazana também reforça que pretende manter uma atuação voltada ao interior do Paraná, com atenção especial à região Norte.

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Para uma eventual segunda passagem pela Assembleia, Bazana aponta como prioridades obras de infraestrutura consideradas estratégicas para a região. Entre elas estão a duplicação da PR-218, entre Arapongas e Sabáudia, o Contorno de Arapongas e uma trincheira na PR-444, em Apucarana. “Recentemente o governo acabou de anunciar a duplicação da PR-218, que liga Arapongas até Sabáudia. É muito importante isso”, afirmou. Sobre Apucarana, ele defende a obra da trincheira como forma de melhorar o fluxo de veículos na região.





Foto: Isabel Santiago Foto: Isabel Santiago





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O deputado também afirma que pretende cobrar investimentos das empresas responsáveis pelas rodovias concedidas. Para ele, a cobrança pode ocorrer por meio de diálogo com o Executivo e as concessionárias.“Não é bater no governo, não é ficar indo para a tribuna querer agredir. Não. É diálogo. O deputado Bazana é o deputado do diálogo, da conversa”, declarou.

Na educação especial, uma das próximas demandas apontadas pelo parlamentar é garantir às escolas especializadas benefícios semelhantes aos disponíveis na rede regular. Ele cita a recente liberação de kits escolares e afirma que trabalha para que as instituições também recebam merenda e uniformes.

Na avaliação do deputado, ainda há desafios a serem enfrentados, principalmente na saúde. “Temos focos ainda que a gente precisa trabalhar muito, precisamos melhorar muitas coisas na questão da saúde ainda, mas tá avançando”, afirmou.

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Bazana considera que a proximidade com o Governo do Estado facilita a apresentação de demandas e a liberação de recursos, mas afirma que isso não impede a fiscalização do Executivo. “As cobranças também o governo aceita. O governador Ratinho Junior, ele aceita as cobranças, os secretários também aceitam as cobranças e a gente tem que cobrar”, afirmou.

O candidato diz ainda que prefere apresentar as demandas diretamente aos secretários e ao governador, em vez de transformar as cobranças em disputas públicas. “Eu não sou deputado de TikTok, de celular, eu sou deputado de resolução, de trabalho”, declarou.

Na reta eleitoral, Bazana afirma que o eleitor deve pesquisar o histórico dos candidatos antes de escolher. Candidato à reeleição pelo PSD, ele promete manter a atuação em educação, saúde, segurança, assistência social e na defesa das pessoas com deficiência, idosos e crianças em situação de vulnerabilidade. “Meu compromisso é continuar trabalhando pelo estado do Paraná, é continuar trabalhando pelos municípios, é continuar levando recurso como eu tô levando”, afirmou.