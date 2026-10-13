Band mantém debate com Lula e deixará púlpito vazio após ausência de Flávio

Emissora confirmou que o evento ocorrerá mesmo sem o candidato do PL; presidente petista desafiou o adversário nas redes sociais

A TV Bandeirantes decidiu manter a realização do debate eleitoral marcado para o próximo domingo (18), mesmo após Flávio Bolsonaro (PL) confirmar que não participará do encontro. Com a decisão, o evento contará apenas com a presença do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos bastidores, integrantes da cúpula da emissora afirmaram que o canal não pretende abrir mão do espaço e realizará a sabatina com o candidato presente.

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Durante a transmissão, a Band adotará a estratégia de manter no cenário o púlpito destinado a Flávio Bolsonaro, que ficará vazio para marcar a ausência do candidato do PL. O presidente Lula confirmou sua participação e deve ter o espaço inteiramente aberto para expor suas propostas e criticar o adversário. Em um vídeo publicado nas redes sociais da própria emissora, o petista chegou a desafiar Flávio a comparecer ao encontro.

A dinâmica escolhida pela Band diverge do cenário ocorrido no primeiro turno, envolvendo a TV Globo. Naquela ocasião, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que a emissora carioca não poderia manter um púlpito vazio destinado a Lula, tampouco permitir que os demais candidatos endereçassem perguntas ao petista ausente. O debate da Globo acabou sendo cancelado justamente após Flávio Bolsonaro desistir de participar, alegando na época que havia interferência da Justiça Eleitoral nas regras do evento.

As informações são da Metrópoles.