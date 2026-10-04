Atualização: veja como foi a votação em Apucarana

O candidato Delegado Jacovós (PL) desponta como o nome mais votado para o cargo de deputado estadual na cidade de Apucarana, no norte do Paraná. Segundo os dados apurados pela Justiça Eleitoral, ele lidera a preferência do eleitorado no município com 26,24% dos votos válidos, o equivalente a 17.386 confirmações nas urnas. A marca garante ao parlamentar uma ampla vantagem na primeira colocação local na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná.

Em segundo lugar, ficou Lucas Leugi (PSD) que atingiu 11,7% dos votos válidos com 7.750 confirmações. Na sequência aparece Odarlone Orente (PT) com 11,64% da preferência e somando 7.713 votos. Na quarta posição figura Rodrigo Recife (Pode), que alcançou 8,11% dos votos válidos, o que representa 5.376 eleitores apucaranenses.

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Na disputa para a Câmara dos Deputados, Beto Preto (PSD) mantém ampla vantagem no município, concentrando 19.926 votos, o correspondente a 31,8% do eleitorado apucaranense. Em segundo lugar aparece Arilson Chiorato (PT), com 6.606 votos (10,5%), acompanhado por Jeffrey Chiquini (Novo), que soma 4.790 votos (7,6%), Sargento Fahur (PL), com 4.113 votos (6,6%), Felipe Francischini (Pode), com 2.917 votos (4,7%), e Guilherme Livoti (Novo), que acumula 2.539 votos (4,1%).

Para o Senado, Filipe Barros (PL) lidera a votação no município com 39.340 votos (34,0%), seguido por Deltan Dallagnol (Novo), que contabiliza 33.987 votos (29,4%). Completam as primeiras colocações no município os candidatos Alexandre Curi (Republicanos), com 14.888 votos (12,9%), e Gleisi (PT), com 12.522 votos (10,8%).

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No cenário para o Governo do Estado, Sergio Moro (PL) alcança a liderança expressiva em Apucarana com 38.350 votos, o que representa 61,0% do eleitorado local. Requião Filho (PDT) ocupa a segunda posição na apuração do município, registrando 12.451 votos (19,8%), enquanto Sandro Alex (PSD) aparece na terceira colocação, com 11.333 votos (18,0%).

Na votação para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) desponta na frente na apuração apucaranense com 44.036 votos, atingindo 66,3% da preferência dos eleitores da cidade. O candidato Lula (PT) vem em segundo lugar, somando 16.168 votos (24,4%), enquanto Augusto Cury (Avante) contabiliza 2.242 votos (3,4%).