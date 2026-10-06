Arilson destaca ampliação da bancada PT-PDT na Alep e prioridade de eleger Lula

Líder da Oposição ressalta crescimento da votação do PT no Paraná e defende atuação técnica da bancada na próxima legislatura

A bancada formada pelo PT e pelo PDT terá nove cadeiras na próxima legislatura da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), uma a mais que na composição atual. “Aumentamos a bancada e também ampliamos a votação no Estado. São números importantes, que mostram que tivemos crescimento”, afirmou o deputado Arilson Chiorato (PT), Líder da Oposição e presidente do PT-PR, nesta terça-feira (6), na Alep.

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Em comparação com 2022, o PT recebeu cerca de 98 mil votos a mais para deputado estadual e 72 mil a mais para deputado federal. Concluída essa etapa da eleição, o PT-PR agora concentra sua mobilização no segundo turno presidencial. “Nosso foco agora é eleger o presidente Lula e aumentar a votação dele aqui no Paraná”, afirmou Arilson.

Professor Lemos e Dr. Antenor foram reeleitos pelo PT. Goura também renovou o mandato pelo PDT. Angelo Vanhoni (PT) retorna à Assembleia Legislativa. Antes da eleição, ele exercia mandato de vereador em Curitiba e já havia sido deputado federal.

Cinco petistas foram eleitos pela primeira vez para a Alep. Yasmin Hachem é vereadora em Foz do Iguaçu, Miss Preta é vereadora em Pinhais e ocupa a vice-presidência do PT-PR. Mário Verri é vereador de Maringá, e Beto Vizzotto foi prefeito de Paraíso do Norte.

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Thiago Foltran completa o grupo de estreantes. Influenciador conhecido pela atuação política nas redes sociais, ele não exercia mandato eletivo.

PT-PR concentra esforços no segundo turno

O trabalho do PT-PR se volta agora à ampliação da votação de Lula no Paraná. “Nosso foco agora é eleger o presidente Lula. Vamos trabalhar para aumentar os votos dele aqui no Estado”, afirmou Arilson.

Eleito deputado federal no último domingo (4), Arilson também falou sobre sua atuação no Congresso Nacional. “Eu vou ser base em Brasília porque o presidente Lula vai continuar presidente. Esse é o nosso esforço agora no Paraná”, declarou. O parlamentar afirmou que ajudará a aprovar projetos voltados à população.

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Oposição técnica na Alep

Para a próxima legislatura, Arilson defendeu a continuidade do trabalho desenvolvido pela Oposição na Alep. Segundo ele, a bancada deve estudar os projetos, fiscalizar o Executivo, criticar medidas prejudiciais e apresentar alternativas.

“Embora a gente tenha sido minoria, fizemos uma Oposição muito importante para o Paraná”, declarou.

O deputado citou a venda da Copel, o aumento da tarifa de energia, as quedas frequentes no fornecimento, o retorno do pedágio caro e abusivo e a entrega da gestão de escolas estaduais a empresas privadas. Para Arilson, os problemas sentidos pela população confirmam os alertas feitos pela oposição. “Acabou a propaganda. Agora começa a realidade”, concluiu.