Arilson Chiorato inicia nova etapa política após eleição para a Câmara dos Deputados

Deputado recebeu 77.671 votos no Paraná e assumirá mandato em Brasília a partir de 2027

Um dia após a confirmação de sua eleição para a Câmara dos Deputados, Arilson Chiorato (PT) inicia uma nova etapa de sua trajetória política. O deputado estadual, que deixa a Assembleia Legislativa do Paraná após dois mandatos, foi eleito com 77.671 votos e passará a representar o Paraná no Congresso Nacional a partir de fevereiro de 2027.

-LEIA MAIS: Veja a votação completa para deputado federal em Apucarana



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A vitória foi comemorada na noite de domingo (4), em Apucarana, onde Arilson acompanhou a apuração ao lado da família, amigos e apoiadores. Após a confirmação do resultado, ele destacou a participação dos eleitores na conquista e afirmou que pretende levar ao Congresso pautas que considera prioritárias para o estado e para o país.

“Agora, começa uma nova etapa: vamos levar a voz do nosso povo para Brasília e trabalhar por um Paraná mais justo e por um Brasil melhor”, afirmou Arilson durante a comemoração.

Ele também citou o resultado como um reconhecimento ao trabalho desenvolvido durante os dois mandatos na Assembleia Legislativa e falou sobre os próximos passos antes de assumir a cadeira na Câmara.

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Entre as pautas que Arilson pretende defender em Brasília estão a escala de trabalho 5x2, propostas relacionadas à segurança pública, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e investimentos na educação pública.

Votação no Paraná

Arilson recebeu 77.671 votos, o equivalente a 1,24% dos votos válidos do Paraná, e foi eleito pelo PT. Ele ficou na 22ª posição entre os 30 deputados federais eleitos pelo estado. A bancada do PT terá cinco representantes na Câmara dos Deputados a partir de 2027.

A eleição para deputado federal segue o sistema proporcional. Por isso, além da votação individual dos candidatos, a distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho dos partidos e federações. Arilson foi eleito por média pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB.

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De Apucarana para Brasília

Depois da comemoração em Apucarana, Arilson seguiu para Ourizona, sua cidade natal, onde deu continuidade às celebrações pela eleição.

Antes de assumir o novo mandato, o petista ainda deve participar da campanha para o segundo turno da eleição presidencial. Arilson é coordenador da campanha de Lula no Paraná.

A posse dos novos deputados federais está prevista para 1º de fevereiro de 2027, quando Arilson deixará oficialmente a Assembleia Legislativa para iniciar o mandato na Câmara dos Deputados.

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