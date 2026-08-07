Arapongas tem três candidatos a deputado estadual e nenhum a federal

Partidos têm até 15 de agosto para regularizar os registros de candidaturas junto à Justiça Eleitoral

Arapongas (PR) terá três candidatos a deputado estadual e nenhum a federal nas eleições de outubro, segundo apuração feita pelo TNOnline após o encerramento das convenções, na última quarta-feira (5).

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Dois candidatos a deputado estadual são do PSD: o ex-prefeito de Arapongas e ex-superintendente de Apoio aos Municípios da Casa Civil do Paraná, Sergio Onofre, e o deputado Pedro Paulo Bazana, que vai disputar a reeleição.

A outra candidata a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) é do partido Missão: a professora Aline Franzon.

Após o encerramento das convenções, o próximo passo é realizar o registro dos nomes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deve ser feito até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte.

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Nas eleições deste ano, em 4 de outubro, os brasileiros vão votar para presidente, governador, Senado (duas vagas por estado), deputado federal e deputado estadual.

Nas eleições de 2022, Arapongas teve quatro candidatos: dois a federal (ex-vereadora e funcionária pública estadual Angélica Enfermeira, pelo PROS, e o advogado Oduwaldo Calixto (PL) e dois a estadual (o deputado Pedro Paulo Bazana, pelo PSD, e o vereador Aroldo Pagan, pelo Podemos). Bazana ficou na suplência, mas depois assumiu uma cadeira na Alep.

