Apuração para deputado estadual no Paraná chega a 83,28% das urnas totalizadas; veja os mais votados
Paulo Melo e Jessicão, ambos do PL, aparecem nas duas primeiras posições na disputa por uma das 54 cadeiras da Assembleia Legislativa
A apuração das eleições para deputado estadual no Paraná chegou a 83,28% das urnas totalizadas, segundo a atualização das 18h40 deste domingo (4). Até o momento, foram contabilizadas 22.604 das 27.142 seções eleitorais do Estado.
Paulo Melo (PL) segue na liderança da disputa, com 164.964 votos. Na segunda colocação aparece Jessicão (PL), com 121.082 votos.
A terceira posição agora é ocupada pelo Prof. Lemos (PT), que soma 100.179 votos. Logo atrás está Márcio Nunes (PSD), com 99.683 votos.
O PSD também aparece na quinta colocação, com Gugu Bueno, que registra 86.122 votos, seguido por Hussein Bakri, com 76.816 votos.
Bruno Secco (NOVO) aparece em sétimo lugar, com 70.807 votos. Na sequência está Romanelli (PSD), com 68.653 votos.
A nona colocação é de Mabel Canto (PP), com 67.217 votos, enquanto Delegado Jacovós (PL) fecha o grupo dos dez mais votados, com 66.925 votos.
Ranking parcial
Posição Candidato Partido Votos
1º Paulo Melo PL 164.964
2º Jessicão PL 121.082
3º Prof. Lemos PT 100.179
4º Márcio Nunes PSD 99.683
5º Gugu Bueno PSD 86.122
6º Hussein Bakri PSD 76.816
7º Bruno Secco NOVO 70.807
8º Romanelli PSD 68.653
9º Mabel Canto PP 67.217
10º Delegado Jacovós PL 66.925
54 vagas em disputa
Ao todo, o Paraná tem 54 vagas para deputado estadual. Nesta parcial, foram contabilizados 5.670.646 votos.
Do total, 5.129.940 são votos válidos, correspondendo a 90,74%. Os votos nominais somam 4.811.476, enquanto os votos de legenda chegam a 318.464.
Também foram registrados 361.237 votos em branco (6,37%) e 163.931 votos nulos (2,89%). Há ainda 15.538 votos anulados sub judice.
O quociente eleitoral nesta parcial está em 94.999.
Comparecimento chega a 79,43%
O eleitorado apto no Paraná é de 8.600.624 pessoas. Nas seções já totalizadas, o eleitorado apto soma 7.138.881 eleitores.
Desse universo, 5.670.646 eleitores compareceram às urnas, enquanto 1.468.235 não compareceram.
O índice de comparecimento nas seções totalizadas é de 79,43%, enquanto a abstenção chega a 20,57%.
Com mais de 83% das seções totalizadas, a disputa começa a apresentar um cenário mais definido, mas os números ainda são parciais e podem sofrer alterações até o encerramento da apuração.
A totalização dos votos segue em andamento no Paraná.