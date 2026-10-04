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ELEIÇÕES 2026

Apuração dos votos do 1º turno das Eleições 2026 começa às 17h deste domingo

Totalização para o cargo de presidente ocorre de forma simultânea no país e no exterior, enquanto resultados estaduais serão exibidos por unidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apuração dos votos do 1º turno das Eleições 2026 começa às 17h deste domingo
Autor Foto: Agência Brasil

A totalização dos votos do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 começa às 17h deste domingo (4), considerando o horário oficial de Brasília. A divulgação dos dados para o cargo de presidente da República terá início de forma simultânea para todo o país e também para as seções no exterior, com atualizações em tempo real conforme os Boletins de Urna (BUs) forem recebidos e processados pelo sistema da Justiça Eleitoral.

-LEIA MAIS: Chuva não afasta eleitores no maior colégio eleitoral de Apucarana

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Para acompanhar a evolução da contagem, a população poderá utilizar o aplicativo Resultados, compatível com os sistemas operacionais Android e iOS, ou acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por computadores. Paralelamente à disputa presencial, a exibição dos votos para os cargos de governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital será detalhada conforme o ritmo de apuração próprio de cada unidade da Federação.

O processo de apuração obedece às normas fixadas pela Resolução-TSE nº 23.751/2026, responsável por padronizar os procedimentos de votação, totalização e diplomação em âmbito nacional. Conforme prevê o artigo 265 da legislação eleitoral, o relatório do sistema contemplará o cômputo dos votos nominais e de legenda, além do detalhamento de votos brancos, nulos e dos índices regionais de abstenção.

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