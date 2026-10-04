Apucarana tem 100% dos votos apurados, confira

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Flávio Bolsonaro terminou a votação para presidente da República na primeira colocação no município com 66,8% dos votos válidos

Com 100% dos votos apurados em Apucarana (PR), Flávio Bolsonaro terminou a votação para presidente da República na primeira colocação no município, com 47.060 votos, o equivalente a 66,8% dos votos válidos. Lula recebeu 16.907 votos (24,0%).

Na sequência aparecem Augusto Cury, com 2.379 votos (3,4%), e Renan Santos, com 1.924 votos (2,7%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Flávio Bolsonaro cai para 49,58% e sai dos 50% dos votos com 64,81% das urnas apuradas

Na disputa pelo Governo do Paraná, Sergio Moro recebeu 40.999 votos em Apucarana, correspondentes a 61,3%. Requião Filho teve 13.055 votos (19,5%), enquanto Sandro Alex somou 12.015 (18,0%).

Para o Senado, Filipe Barros foi o candidato mais votado no município, com 42.062 votos (34,2%). Deltan Dallagnol recebeu 36.524 votos (29,7%). Alexandre Curi teve 15.730 votos (12,8%) e Gleisi Hoffmann, 13.097 (10,6%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Câmara Federal

Entre os candidatos a deputado federal, Beto Preto (PSD) recebeu 21.209 votos em Apucarana, ou 31,8% do total. Arilson Chiorato (PT) aparece na sequência, com 6.960 votos (10,4%).

Jeffrey Chiquini (Novo) somou 5.207 votos (7,8%), Sargento Fahur (PL) recebeu 4.332 (6,5%), Felipe Francischini (Pode) teve 3.086 (4,6%) e Guilherme Livoti (Novo), 2.764 votos (4,2%).

Assembleia Legislativa

Na votação para deputado estadual, Delegado Jacovós (PL) recebeu 17.386 votos em Apucarana, correspondentes a 26,2%. Lucas Leugi (PSD) teve 7.750 votos (11,7%), enquanto Dr. Odarlone (PT) recebeu 7.713 (11,6%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rodrigo Recife (Pode) somou 5.376 votos (8,1%). Sérgio Onofre (PSD) recebeu 1.833 votos (2,8%) e Do Carmo (Pode), 1.807 (2,7%).

Os números apresentados correspondem à votação registrada exclusivamente em Apucarana e não representam, por si só, o resultado das disputas no Paraná ou no país.