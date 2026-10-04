Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
ELEIÇÕES 2026

Apucarana tem 100% dos votos apurados, confira

Flávio Bolsonaro terminou a votação para presidente da República na primeira colocação no município com 66,8% dos votos válidos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana tem 100% dos votos apurados, confira
Autor Foto: Cindy Santos

Com 100% dos votos apurados em Apucarana (PR), Flávio Bolsonaro terminou a votação para presidente da República na primeira colocação no município, com 47.060 votos, o equivalente a 66,8% dos votos válidos. Lula recebeu 16.907 votos (24,0%).

Na sequência aparecem Augusto Cury, com 2.379 votos (3,4%), e Renan Santos, com 1.924 votos (2,7%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Flávio Bolsonaro cai para 49,58% e sai dos 50% dos votos com 64,81% das urnas apuradas

Na disputa pelo Governo do Paraná, Sergio Moro recebeu 40.999 votos em Apucarana, correspondentes a 61,3%. Requião Filho teve 13.055 votos (19,5%), enquanto Sandro Alex somou 12.015 (18,0%).

Para o Senado, Filipe Barros foi o candidato mais votado no município, com 42.062 votos (34,2%). Deltan Dallagnol recebeu 36.524 votos (29,7%). Alexandre Curi teve 15.730 votos (12,8%) e Gleisi Hoffmann, 13.097 (10,6%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Câmara Federal

Entre os candidatos a deputado federal, Beto Preto (PSD) recebeu 21.209 votos em Apucarana, ou 31,8% do total. Arilson Chiorato (PT) aparece na sequência, com 6.960 votos (10,4%).

Jeffrey Chiquini (Novo) somou 5.207 votos (7,8%), Sargento Fahur (PL) recebeu 4.332 (6,5%), Felipe Francischini (Pode) teve 3.086 (4,6%) e Guilherme Livoti (Novo), 2.764 votos (4,2%).

Assembleia Legislativa

Na votação para deputado estadual, Delegado Jacovós (PL) recebeu 17.386 votos em Apucarana, correspondentes a 26,2%. Lucas Leugi (PSD) teve 7.750 votos (11,7%), enquanto Dr. Odarlone (PT) recebeu 7.713 (11,6%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rodrigo Recife (Pode) somou 5.376 votos (8,1%). Sérgio Onofre (PSD) recebeu 1.833 votos (2,8%) e Do Carmo (Pode), 1.807 (2,7%).

Os números apresentados correspondem à votação registrada exclusivamente em Apucarana e não representam, por si só, o resultado das disputas no Paraná ou no país.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana CANDIDATOS Eleição 2023 Governo do Paraná resultados eleitorais Votação para Presidente
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV